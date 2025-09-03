Prima pagină » Opinii » Mecanismele subtile prin care America încearcă să îndepărteze Rusia de China

Mecanismele subtile prin care America încearcă să îndepărteze Rusia de China

Ștefan Popescu
03 sept. 2025, 10:00, Opinii
Mecanismele subtile prin care America încearcă să îndepărteze Rusia de China

Complicitatea și declarațiile generoase afișate de președinții Rusiei și Chinei cu ocazia summitului de la Tianjin al Organizației de Cooperare de la Shanghai (1-2 septembrie), participarea președintelui rus la gigantica paradă militară de la Beijing, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Republicii Populare Chineze i-au făcut pe mulți observatori și comentatori să proclame eșecul strategiei americane vizavi de Rusia. Verdictul lor este definitiv: Trump a fost „dus de nas” de Putin, care nu are de gând să se desfacă din parteneriatul fără limite cu președintele Xi.

Evident, ni se transmite că strategia „revers Kissinger”, adică doctrina Kissinger „pe invers” nu a funcționat, soluția fiind, în opinia domnilor şi doamnelor de la televizor, revenirea la strategia adoptată în primii trei ani de administrația Biden, de alianță a democrațiilor și deci la combaterea Rusiei pe frontul din Ucraina.

Aceiași observatori ne mai spun și că apropierea afișată de Putin și Xi la Tianjin și Beijing ar reprezenta dovada clară că summitul din Alaska a fost un eșec al lui Trump.

Aceasta este o viziune simplistă care îi prezintă pe americani drept mari naivi. Or americanii sunt mult mai pragmatici și îndrăznesc să folosesc termenul, fără a greși, mai subtili. Americanii joacă pe un teren aflat la o altitudine pe care europenii nu o pot atinge.

Este fals să se creadă că experții care îl sfătuiesc pe președintele Trump și echipa sa politică – da, poate că uneori este impulsiv, dar cel de-al 47-lea președinte al SUA ia în seamă cele spuse de experți – și-au făcut vreodată iluzia sau vreun scop din a detașa Rusia de China.

Obiectivul american este de a reconstrui cooperarea Occident-Rusia pentru a echilibra relația acesteia din urmă cu China. Evitarea pivotării Moscovei spre Beijing ar da posibilitatea rușilor de a face un transfer măsurat de tehnologie militară și de a încadra accesul Chinei la Arctica.

Acest lucru oferă SUA timp în competiția pentru prima treaptă a podiumului și, pe termen ceva mai lung, preîntâmpinarea situației de a se găsi singură în fața unei puteri care, la un moment dat, poate urca acea treaptă.

Cine nu înțelege acest interes existențial al Statelor Unite riscă să fie tratat aidoma doamnei Kaja Kallas, înaltul reprezentant pentru politică externă al UE, care, aflată la Washington DC, nu a mai putut fi primită de secretarul de stat Marco Rubio „din cauza unor neconcordanțe de agendă”, mulțumindu-se în schimb cu o discuție la Institutul Hudson.

Da, americanii nu aveau cum să nu observe masivul transfer de tehnologie militară al Rusiei către China (și către Coreea de Nord, dar aceasta este un factor care poate provoca turbulențe, nu revoluții în echilibrele strategice globale), de la sistemul de propulsie nucleară al submarinului model 041 (Zhou class în terminologia NATO) inspirat de tehnologia rusă, la sonarul fregatelor chinezești multirol model 054 A și B sau al submarinelor convenționale, la tehnologii de război electronic și până la senzorii optoelectronici de fabricație rusă integrați pe drona supersonică de recunoaștere strategică WZ-8.

De asemenea, vizita la Murmansk – hubul rusesc la Arctica – a spărgătorului de gheață Xue Long 2 (Dragonul zăpezilor), în vara lui 2024, proiectele Chinei de construcție a unei flote de spărgătoare de gheață nucleare (inspirate de modele rusești) care să poată naviga tot timpul anului în zona arctică, nu puteau să scape atenției Washingtonului.

Astfel, prin reintegrarea Rusiei în grupurile de lucru ale Consiliului Arctic (de unde fusese exclusă în urma invaziei din Ucraina), prin invitația adresată președintelui rus de a participa la summitul APEC/Forumul Economiilor din Asia-Pacific (28 oct. – 1 nov.) de către Coreea de Sud – țară care a impus sancțiuni Rusiei, chiar prin preferința de organizare a summitului celor doi președinți pe sol american, în Alaska, administrația Donald Trump acționează astfel încât Rusia să nu vadă în China și formatele sale internaționale unica interfață globală, să-i semnifice că există opțiunea unei politici multi-vectoriale care să cuprindă și puteri occidentale.

Aici stă adevărata “Art of the Deal” care permite să temperăm spectaculosul instantaneelor recente din China.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Digi24
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Rechizite gratuite pentru toți preșcolarii din acest județ. Le vor găsi direct pe bănci
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Religia, armă de propagandă. Moscova orchestrează tensiuni electorale la Chișinău
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Jack Osbourne rupe tăcerea în urma comentariilor jignitoare făcute de Roger Waters la adresa tatălui său: „Cât de patetic și de depășit ai devenit”. Fiul lui Ozzy Osbourne a dat de pământ cu fondatorul Pink Floyd
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
(P) De la Ceremonie la Petrecere: Ghidul Invitatului Modern la Nuntă
POLITICĂ Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
10:58
Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus”
ULTIMA ORĂ MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
10:56
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni
ACTUALITATE Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
10:53
Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului
SPORT Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
10:49
Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal
HOROSCOP Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi
10:45
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi