Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii

Preşedintele american Donald Trump a solicitat o schimbare de ultim moment înainte de videoconferința purtată miercuri cu liderii europeni pe tema situației din Ucraina.

Donald Trump l-a preferat pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk. Mișcarea surprinzătoare a venit ca urmare a relațiilor pe care Trump le are cu cei doi oficiali: prietenie în cazul lui Nawrocki și antipatie penetru Tusk.

Se pare că premierul polonez Donald Tusk a fost informat că Trump îl preferă pe rivalul său politic, președintele Karol Nawrocki, ca prezență la reuniunea anunțată, informează Reuters.

„Cu doar puțin timp înainte de miezul nopţii, am fost informat la nivel oficial că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu Donald Trump”, a declarat stupefiat Tusk.

Ulterior, Tusk a transmis că respectă cererea Statelor Unite de a menţine contacte la nivel prezidenţial, dar acest tertip nu ar trebui utilizat pentru a destabiliza politica internă a țării.

Motivul schimbării, potrivit oficialilor americani, este că premierul Poloniei a demonstrat în timp că nu întreține contacte bune cu administraţia Trump. Anterior, Guvernul polonez anunța participarea lui Tusk la conferința online.

Președintele Nawrocki este un bun prieten al lui Donald Trump. Ambii lideri și-au arătat sprijinul reciproc în timpul campaniilor prezidențiale. Liderul de la Varșovia susține Ucraina în războiul cu Rusia, la fel ca premierul Tusk, dar spre deosebire de acesta, are opinii diferite în privinţa unor chestiuni precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Videoconferința la care au participat liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit ca un preambul la discuția mai amplă pe care Trump şi Putin o vor purta la întâlnirea de pe 15 august în Anchorage (Alaska).

