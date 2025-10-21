Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca

Președintele american Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln și vrea să intre în istorie:

„Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca. Dar ei nu au avut de-a face cu opt războaie. Am stins opt războaie și vine al nouălea”.

Donald Trump, înainte de a ține discursul de azi de la Casa Albă, le-a pus ziariștilor strânși în grădină să asculte la boxă o melodie de la Rolling Stones. Trump a primit astăzi premiul „Arhitect al Păcii” al Fundației Richard Nixon.

George Washington a fost comandantul trupelor revoluționare americane pe durata Războiului de Independență. El a fost primul președinte al Statelor Unite din 1789 și 1797.

Abraham Lincoln a fost cel de-al 16-lea președinte al SUA între anii 1861 și 1865. El a condus Statele Unite pe durata Războiului Civil. Statele Confederate au fost învinse, iar sclavia a fost abolită. A fost asasinat în timp ce urmărea un spectacol la Teatrul Ford.

Sursa Video: Fox News

Autorul recomandă: Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el