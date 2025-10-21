Prima pagină » Știri externe » Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca

Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca

21 oct. 2025, 19:50, Știri externe
Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca

Președintele american Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln și vrea să intre în istorie:

„Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca. Dar ei nu au avut de-a face cu opt războaie. Am stins opt războaie și vine al nouălea”.

Donald Trump, înainte de a ține discursul de azi de la Casa Albă, le-a pus ziariștilor strânși în grădină să asculte la boxă o melodie de la Rolling Stones. Trump a primit astăzi premiul „Arhitect al Păcii” al Fundației Richard Nixon.

George Washington a fost comandantul trupelor revoluționare americane pe durata Războiului de Independență. El a fost primul președinte al Statelor Unite din 1789 și 1797.

Abraham Lincoln a fost cel de-al 16-lea președinte al SUA între anii 1861 și 1865. El a condus Statele Unite pe durata Războiului Civil. Statele Confederate au fost învinse, iar sclavia a fost abolită. A fost asasinat în timp ce urmărea un spectacol la Teatrul Ford.

Sursa Video: Fox News

Autorul recomandă: Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el

Citește și

EXTERNE Trump a declarat că aliații SUA sunt pregătiți, la cererea sa, să trimită trupe în Gaza dacă Hamas va încălca acordurile de pace
20:50
Trump a declarat că aliații SUA sunt pregătiți, la cererea sa, să trimită trupe în Gaza dacă Hamas va încălca acordurile de pace
EXTERNE Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îl demite pe Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului, din cauza unor neînțelegeri
20:02
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îl demite pe Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului, din cauza unor neînțelegeri
EXTERNE Miliardarul care și-a construit o casă în copac în valoare de 400.000 de euro. Are trei etaje, bar și vitralii
19:55
Miliardarul care și-a construit o casă în copac în valoare de 400.000 de euro. Are trei etaje, bar și vitralii
ACUM Casa Albă anunță că Trump nu are în plan să se întâlnească cu Putin în perioada imediat următoare. Summitul Păcii de la Budapesta, în aer
18:40
Casa Albă anunță că Trump nu are în plan să se întâlnească cu Putin în perioada imediat următoare. Summitul Păcii de la Budapesta, în aer
EXTERNE JD Vance se declară optimist în privința menținerii armistițiului dintre Israel și Hamas: Israel a fost de mare ajutor în implementarea planului Gaza
18:37
JD Vance se declară optimist în privința menținerii armistițiului dintre Israel și Hamas: Israel a fost de mare ajutor în implementarea planului Gaza
EXTERNE Jaful de la Luvru lovește puternic Franța: Comorile furate NU erau asigurate
18:26
Jaful de la Luvru lovește puternic Franța: Comorile furate NU erau asigurate
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”