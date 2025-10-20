Prima pagină » Știri externe » Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el

21 oct. 2025, 01:00, Știri externe
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii, scrie The Washington Post, care a citat surse apropiate președinției americane.

Președintele s-a declarat încântat pe platforma de socializare Truth Social că aripa de est va fi modernizată cu fonduri private.  În noua sală de bal vor fi organizate petreceri „grandioase” și vizite de stat. Lucrările de demolare ale fațadei din Aripa de Est a Casei Albe au început deja în pregătirea construcției Sălii de Bal de Stat, transmite The Washington Post.

Sala de Bal va costa 250 milioane $

Estimativ, construcția va costa aproximativ 250 de milioane de dolari. Proiectul va fi finanțat, se pare, de Trump și de un mic grup de donatori care vor primi recunoaștere permanentă în interiorul Sălii de Bal.

„Sunt încântat să anunț că s-a pus piatra de temelie pe terenul Casei Albe pentru construirea noii, marii și frumoasei săli de bal a Casei Albe. Complet separată de Casa Albă, aripa de est este modernizată în totalitate ca parte a acestui proces și va fi mai frumoasă ca niciodată când va fi finalizată! De mai bine de 150 de ani, fiecare președinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oameni pentru petreceri grandioase, vizite de stat etc. Sunt onorat să fiu primul președinte care a demarat în sfârșit acest proiect atât de necesar, fără niciun cost pentru contribuabilii americani! Sala de bal a Casei Albe este finanțată din fonduri private de către mulți patrioți generoși, mari companii americane și, cu respect, de către mine. Această sală de bal va fi folosită cu bucurie de generațiile viitoare! Președintele DJT”, a declarat președintele.

Sursa Foto: The Washington Post

