Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, care a condus țara între 1998 și 2008, și fiul său cel mare, Sedrak Kocharyan, au fost reținuți în cadrul unei investigații anticorupție de proporții, coordonate de Comitetul Anticorupție din Armenia. Procurorii armeni îi acuză pe fostul președinte și pe apropiații săi de spălare de bani, luare de mită și abuz de putere, anunță Radioul Public din Armenia.

Robert Kocharyan este liderul blocului de opoziție Alianța Armenia (Hayastan), iar biroul politic și avocații săi au calificat aceste acțiuni drept o persecuție politică și un „nou act ilegal al autorităților”, menit să reducă la tăcere opoziția. De asemenea, Kocharyan a mai fost arestat în 2018-2019, fiind acuzat de „răsturnarea ordinii constituționale” după reprimarea violentă a protestelor electorale din 2008.

„În cadrul unei proceduri penale investigate de Comitetul Anticorupție privind infracțiuni legate de corupție, se efectuează percheziții și alte acțiuni procedurale la câteva zeci de adrese”, a declarat purtătorul de cuvânt al comitetului.

Potrivit anchetatorilor, în perioada în care era președinte, Kocharyan s-ar fi folosit de funcție pentru a achiziționa proprietăți de stat valoroase prin tranzacții fictive, la prețuri sub valoarea pieței. În total, șase persoane au fost arestate în acest dosar. Comitetul Anticorupție analizează transferuri de bani suspecte, efectuate pe numele lui Sedrak Kocharyan între anii 2001 și 2019, care însumează aproximativ 309 miliarde de drame armenești și 18 milioane de ruble (în total peste 340 de milioane de euro).

Mai mult, autoritățile au înghețat peste 30 de proprietăți din Armenia și din străinătate care aparțin familiei președintelui și suspecților din dosar, pentru a preveni înstrăinarea acestora. De asemenea, au fost sigilate sedii ale unor afaceri controlate de familie, inclusiv o reprezentanță Toyota din Erevan și complexul sportiv Orange Fitness.

Forțele speciale ale Serviciului Național de Securitate armean au percheziționat inclusiv locuința celuilalt fiu al fostului președinte, Levon Kocharyan, care în prezent este deputat în Parlament din partea opoziției.