Consilierul local Mihai Apostolache scoate în evidență „bubele” din Ploiești pe rețelele de socializare. Acesta a vrut să atragă atenția Primăriei asupra problemelor din oraș și a montat o pancartă din plastic cu mesajul „Simbolul neputinței” pe o stradă din Ploiești.

Gestul consilierului vine ca o formă de protest față de lipsa de reacție a autorităților și readuce în atenție starea infrastructurii rutiere din municipiu. Apostolache susține că astfel de situații nu ar trebui ignorate și că problemele semnalate de cetățeni trebuie rezolvate într-un timp rezonabil.

Nimeni nu a reparat groapa din luna mai până acum

Mihai Apostolache a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu o groapă, lângă care se află o pancartă de atenționare pe care este inscripționat simbolul „neputinței”. Consilierul local a scris că groapa de pe strada Jurnalist Gabi Dobre, din centrul orașului, a devenit „celebră”. Acesta a mai precizat că problema este ignorată încă din luna mai, mai exact de la dezbaterea proiectului de buget, înainte de prima etapă de reparații a străzilor.

Consilierul susține că a sesizat problema primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, mai ales că zona este una dintre cele mai circulate din oraș. Pentru că nu a primit niciun răspuns, i-a venit ideea să amplaseze un astfel de semn la fiecare groapă din oraș care a fost sesizată, în speranța că primarul va lua măsuri.

„Simbolul neputinței

​A devenit deja celebră groapa din centrul Ploieștiului, de pe strada Jurnalist Gabi Dobre.

​Încă din luna mai, de la dezbaterea pe proiectul de buget, înainte de prima etapă de reparații la străzi, i-am solicitat primarului să plombeze și această groapă, deoarece zona este intens circulată.

​Am decis să pun acest semn la fiecare groapă sesizată, în speranța că executivul va acționa și le va plomba”, a postat Mihai Apostolache pe pagina lui de Facebook.



Consilierul local a ținut să semnalizeze și lucrurile bune

După ce l-a criticat ieri pe primarul Ploieștiului, astăzi consilierul local Mihai Apostolache a revenit cu o postare în care laudă o investiție din oraș. A folosit același tip de pancartă, însă de această dată, în semn de apreciere. Expresia „Simbolul neputinței” a fost înlocuită cu „Simbolul eficienței”.

Reprezentanții Societății de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) au anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a Parcului Modern, situat în cartierul Vest. Proiectul este programat să se încheie pe 30 octombrie, iar intervențiile vor schimba aspectul și funcționalitatea parcului. Mihai Apostolache a spus că parcul trebuie însă întreținut și monitorizat permanent pentru a-și păstra aspectul și funcționalitatea.

Consilierul local a precizat că pentru el, parcul nu reprezintă doar o investiție, ci și o declarație de intenție pentru oraș: „Se poate!”

„Simbolul eficienței

​Parcul Modern este o investiție realizată de Societatea de Gospodărire Urbană și arată foarte bine.

​Comunitatea din zonă beneficiază astfel de un loc de relaxare adaptat cerințelor actuale. El trebuie, însă, întreținut și monitorizat permanent.

​Pentru această investiție, se impune simbolul eficienței.

​Acest parc nu este doar o investiție; este o declarație de intenție a orașului: „Se poate!”, a postat astăzi, 25 august, consilierul pe pagina lui de Facebook.

Cântăreața Carmen Șerban a susținut că a căzut cu mașina într-o groapă

Problema gropilor este una destul de comuna și în Capitlă. Vă aducem aminte că la începutul lunii acesteia cântăreața Carmen Șerban a tras o mare sperietură. Un crater a apărut pe Bulevardul Eroilor din București, joi, 6 august 2026, iar Carmen Șerban a postat pe social media, unde a povestit cum a căzut cu mașina în ea

„Am căzut în groapa asta … nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers pentru ca să filmez groapa … după ce am trecut prin ea. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. Am călcat cu roțile din stânga mașinii … a căzut mașina și am ieșit într-o secundă … trage stânga rău, acum. Trebuie s-o duc în service”, a anunțat Carmen Șerban pe pagina sa de Facebook.

De ce s-a surpat asfaltul pe Bulevardul Eroilor: Explicațiile oficiale ale PMB

În jurul orei 16:30, pe 7 august, Brigada Rutieră a fost sesizată, printr-un apel la 112, despre această surpare pe bulevardul bucureștean.

Potrivit Primăriei Capitalei, prăbușirea asfaltului s-a produs în zona centrală a bulevardului, deasupra unui canal de serviciu al Apa Nova. Infiltrațiile de apă ar fi erodat treptat straturile de susținere aflate sub carosabil, ceea ce a dus la formarea golului și la cedarea suprafeței.