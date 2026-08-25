Președintele american a anunțat marți într-o postare pe pagina de socializare Truth Social că va începe demersurile de schimbare a numelui Lacului Ontario în Lacul America, pe fondul unei escaladări severe în războiul comercial dintre Statele Unite și Canada.

Această propunere simbolică de schimbare a numelui unor regiuni geografice urmează modelul deciziilor luate de Donald Trump prin ordine executive la începutul anului 2025, când a revenit în funcție la Casa Albă. La acel moment, președintele american a redenumit Golful Mexic în „Golful Americii” și vârful Denali din Alaska în „Muntele McKinley” în documentele federale din SUA.

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Această schimbare a numelor ar urma să se aplice doar în documentele oficiale ale guvernului american, deoarece Lacul Ontario este împărțit din punct de vedere geografic între ambele țări.

„Statele Unite iau în considerare serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Administrația de la Washington a impus recent tarife vamale de 50% pe bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, după eșecul negocierilor comerciale. Acestea vizează peste 500 de categorii de produse care includ alcoolul, poduse lactate, cherestea, ciment, mobilă, electronice și echipamente sportive.

Mai mult, Trump a amenințat cu tarife de 50% pe mașini, camioane și piese auto importate din Canada, o măsură care ar putea destabiliza profund lanțul de aprovizionare integrat din America de Nord. Ontario este cea mai populată provincie din Canada și nucleul industriei naționale auto, fiind direct vizată de noile taxe pe vehicule și oțel impuse de Statele Unite.

Drept răspuns, guvernul de la Ottawa, condus de premierul Mark Carney, și premierul provinciei Ontario, Doug Ford, au anunțat măsuri de retaliere economică începând cu data de 8 septembrie.

Deși ambele țări păreau optimiste la începutul lunii august, discuțiile s-au prăbușit din cauza unor cereri considerare inacceptabile de către una sau cealaltă parte. Negociatorii americani, conduși de Jamieson Greer, au cerut cauze de ultim moment care să permită SUA să monitorizeze sau chiar să dicteze ce acorduri comerciale poate semna Canada cu alte țări din afara Americii de Nord.

Pe hârtie, Canada este mult mai expusă întrucât 70-75% din totalul exporturilor canadiene merg spre SUA, ceea ce reprezintă aproape un sfert din PIB-ul țării. De asemenea, Canada este principalul client comercial pentru 26 de state americane.