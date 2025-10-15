După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să plaseze orașul Odesa sub administrație militară. Anunțul lui Zelenski a venit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că primarul din Odesa, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenie ucraineană.
SBU a declarat într-un comunicat de presă, pe 14 octombrie, că cetățenia lui Ghennadi Truhanov a fost revocată prin decret prezidențial, după ce au apărut mai multe documente care dovedesc că el are și cetățenie rusă, potrivit rbc.ua.
„Cetățenia rusă a anumitor indivizi a fost confirmată și au fost pregătite decizii relevante în privința lor. Decretul a fost semnat”, a scris Zelenski pe Telegram, fără a da nume, după o întâlnire cu șeful SBU, Vasil Maliuk.
Odată cu retragerea cetățeniei, Truhanov pierde și postul de primar, pe care îl deținea din 2014, și ar putea fi deportat.
Ca răspuns la o petiție, președintele ucrainean a inițiat simultan înființarea unei administrații militare pentru acest oraș-port de importanță strategică.
Truhanov a negat că ar deține și cetățenie rusă și a spus că se va adresa justiției, invocând a anchetă a SBU asupra sa din 2022.
„Am acum dovada că nu puteam, nici fizic și nici legal, să obțină cetățenie sau pașaport rusești”, a declarat el la postul public Suspilne.
Potrivit SBU, decizia de retragere a cetățeniei lui Truhanov a fost luată în urma dovezilor furnizate de serviciu conform cărora primarul Odesei deține un pașaport rusesc valid. SBU a postat pe Telegram o imagine ce pare să arate o fotocopie a unei pagini de pașaport rusesc purtând numele și poza lui Truhanov, și având valabilitate până în decembrie 2025.
