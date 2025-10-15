După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să plaseze orașul Odesa sub administrație militară. Anunțul lui Zelenski a venit după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că primarul din Odesa, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenie ucraineană.

SBU a declarat într-un comunicat de presă, pe 14 octombrie, că cetățenia lui Ghennadi Truhanov a fost revocată prin decret prezidențial, după ce au apărut mai multe documente care dovedesc că el are și cetățenie rusă, potrivit rbc.ua.

Ucraina le interzice cetățenilor săi să aibă și cetățenie rusă

„Cetățenia rusă a anumitor indivizi a fost confirmată și au fost pregătite decizii relevante în privința lor. Decretul a fost semnat”, a scris Zelenski pe Telegram, fără a da nume, după o întâlnire cu șeful SBU, Vasil Maliuk.

Odată cu retragerea cetățeniei, Truhanov pierde și postul de primar, pe care îl deținea din 2014, și ar putea fi deportat.

Ca răspuns la o petiție, președintele ucrainean a inițiat simultan înființarea unei administrații militare pentru acest oraș-port de importanță strategică.

Truhanov a negat că ar deține și cetățenie rusă și a spus că se va adresa justiției, invocând a anchetă a SBU asupra sa din 2022.

„Am acum dovada că nu puteam, nici fizic și nici legal, să obțină cetățenie sau pașaport rusești”, a declarat el la postul public Suspilne.

Potrivit SBU, decizia de retragere a cetățeniei lui Truhanov a fost luată în urma dovezilor furnizate de serviciu conform cărora primarul Odesei deține un pașaport rusesc valid. SBU a postat pe Telegram o imagine ce pare să arate o fotocopie a unei pagini de pașaport rusesc purtând numele și poza lui Truhanov, și având valabilitate până în decembrie 2025.

Foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI: