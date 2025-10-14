Un comisar UE avertizează că războiul din Ucraina afectează AFACERILE AMERICANE. Profiturile SUA sunt în scădere din cauza amenințării Rusiei

Războiul din Ucraina este dăunător pentru afacerile americane, care au investit masiv în Europa și ale căror profituri sunt afectate de incertitudinea creată de agresiunea Moscovei, a transmis, marți, comisarul european Valdis Dombrovskis.

Profiturile SUA sunt în scădere din cauza amenințării Rusiei

Comisarul a afirmat că în 2023 activele deținute de SUA în Europa valorau aproximativ 19.200 de miliarde de dolari, aproximativ 65% din toate activele străine ale corporațiilor americane la nivel global. Vânzările filialelor europene ale companiilor americane au valorat 3.900 de miliarde de dolari.

„Pentru interesele corporative din SUA, Europa – ca piață, un ansamblu de activă și o componentă esențială în lanțurile de aprovizionare integrate – este pur și simplu prea mare pentru a fi ignorată”, a evidențiat Dombrovskis.

Uniunea Europeană consideră că invazia rusă din Ucraina este o amenințare la adresa securității, intensificându-și eforturile de apărare pentru a descuraja o potențială amenințare din partea Moscovei.

„Agresiunea președintelui Vladimir Putin, amenințările sale, atacurile sale brutale cu rachete și drone Shahed asupra civililor, atacurile hibride asupra infrastructurii critice nu sunt doar crime odioase și un ultraj moral, ci sunt și dăunătoare pentru afaceri”, a insistat comisarul european.

Kaja Kallas spune că „Rusia se joacă cu războiul”

Declarațiile lui Dombrovskis vin în contextul în care UE încearcă să determine SUA să intensifice presiunile asupra Rusiei prin impunerea mai multor sancțiuni, conform U.S. News.

Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, a avertizat că Rusia „practică jocul războiului” și riscă o „escaladare” a crizei.

„De fiecare dată când o dronă sau o aeronavă rusească încalcă spațiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntare sau nu. Rusia practică jocul războiului, iar noi depășim cadrul unui conflict ipotetic. Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară”, a declarat Kallas.

