După Nepal, protestele „Gen Z” dărâmă un nou guvern. Președintele Madagascarului anunță dizolvarea Executivului

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a anunțat că va dizolva Guvernul, în urma protestelor organizate de un număr mare de tineri din cauza întreruperilor repetate ale alimentării cu apă potabilă și energie electrică.

Oficialul a recunoscut că Executivul nu și-a îndeplinit sarcinile pentru a evita aceste întreruperi, motiv pentru care a luat această decizie, scrie BBC.

„Recunoaștem și ne cerem scuze dacă membrii guvernului nu și-au îndeplinit sarcinile care le-au fost încredințate”, a declarat Andry Rajoelina într-un discurs televizat.

Mmii de demonstranți, predominant tineri, au ieșit, începând de joi, pe străzile orașelor din Madagascar, pentru a protesta față de condițiile de trai tot mai dificile din țară. Drept răspuns, autoritățile au folosit forța pentru a înăbui manifestațiile, acțiuni pe care Agenția ONU pentru drepturile omului le-a descris ca fiind „inutile”. Cel puțin 22 de persoane au murit și alte peste o sută au fost rănite ca urmare a violențelor, amintește sursa citată.

Ministerul de Externe al Madagascarului a respins cifrele ONU, susținând că datele sunt „bazate pe zvonuri sau dezinformări”.

Protestele au început inițial în capitala Antananarivo, dar s-au extins ulterior în opt orașe din țară.

Autoritățile au impus starea de asediu în Antananarivo după relatări despre violențe și jafuri, Poliția tragând gloanțe de cauciuc și folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.

ONU a condamnat violențele din Madagascar

Șeful UNCHR, Volker Türk, a declarat că a fost „șocat” de represiunea violentă a forțelor de securitate, care, a spus el, a dus și la arestări, violențe și utilizarea de gloanțe reale împotriva demonstranților.

„Îndemn forțele de securitate să renunțe la utilizarea forței în mod inutil și disproporționat și să-i elibereze imediat pe toți protestatarii reținuți arbitrar”, a declarat Türk într-un comunicat, luni.

Potrivit ONU, printre morți „se numără protestatari și trecători uciși de membri ai forțelor de securitate, dar și alții uciși în violențele și jafurile ulterioare pe scară largă comise de indivizi și bande care nu erau asociați cu protestatarii”.

Săptămâna trecută, președintele Madagascarului a anunțat că l-a demis pe ministrul Energiei pentru că nu și-a făcut treaba cum trebuie, dar protestatarii au cerut ca președintele și restul Guvernului său să demisioneze și ei.

Mii de oameni au ieșit din nou în stradă luni.

„Înțeleg furia, tristețea și dificultățile cauzate de întreruperile de curent și problemele de alimentare cu apă”, a spus Rajoelina în timpul discursului său la postul de televiziune de stat Televiziona Malagasy.

El a spus că „a încheiat funcțiile prim-ministrului și ale Guvernului” și că un nou Guvern va începe să fie format în următoarele zile. Cu toate acestea, cei aflați în prezent în funcție vor acționa ca miniștri interimari în așteptarea formării unui nou Executiv, a menționat el.

Rajoelina a adăugat că dorește să poarte discuții cu tinerii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima

Cine este tânărul care a pus politicienii pe fugă, a răsturnat un regim politic și a făcut Revoluția din Nepal. Liderul protestatarilor GEN Z candidează la alegeri

Sursa foto: Profimedia