Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei

22 sept. 2025, 13:14, Actualitate
Când va începe Al Treilea Război Mondial / Sursa FOTO: wikimedia.org

Un fost general rus, care a dezertat din Armata Roșie refugiindu-se în Occident, avertizează că Vladimir Putin ar putea ordona, chiar înainte de Crăciun, un atac de tip „zonă gri” împotriva Poloniei.

Obiectivul Moscovei ar fi testarea reacției NATO și destabilizarea Europei.

Ce înseamnă un atac de tip „zonă gri”

Publicația britanică „Express” prezintă dezvăluirile teribile făcute de fostul ofițer al armatei ruse.

Conceptul de atac „zonă gri” presupune acțiuni militare și politice sub pragul unui război deschis, adică incursiuni limitate, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare sau operațiuni de mică amploare.

Scopul unor astfel de lovituri este de a crea confuzie și de a forța adversarul să ia decizii complicate.

Generalul dezertor a fost prezent la târgul de armament DSEI, de la Londra, și de acolo a transmis, prin intermediul unui partener est-european, informații sensibile. Potrivit acestuia, Moscova ar plănui „un atac non-nuclear pe teritoriul polonez”.

Cei de la Express scriu că informația este, deja, pe masa Pentagonului și analizată de experți militari americani.

Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian NATO

Avertismentul fostului general rus, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, survine în contextul producerii unor provocări tot mai dese la granițele Alianței Nord-Atlantice.

Săptămâna trecută, trei avioane MiG-31 rusești, echipate cu rachete hipersonice, au încălcat spațiul aerian eston. Mai înainte de asta, 19 drone rusești au pătruns în Polonia, incident descris de oficialii britanici drept „cea mai gravă încălcare a teritoriului NATO de până acum”. Moscova a respins categoric narațiunea occidentală.

Și România a raportat intrarea unei drone rusești în spațiul aerian, pe o suprafață de 10 kilometri pătrați și timp de aproape o oră.

Ca reacție la toate aceste provocări, Marea Britanie va desfășura avioane RAF Typhoon deasupra Poloniei în cadrul misiunii „Eastern Sentry”. La această misiune participă și forțe aeriene din Franța, Germania, Danemarca și Suedia.

Potrivit unor surse guvernamentale de la Londra, avertismentul generalului dezertor ar fi determinat NATO să accelereze pregătirile de apărare, pe fondul temerilor privind o iarnă marcată de tensiuni crescute și de posibile fisuri în unitatea europeană.

