Jurnaliști Al Jazeera, uciși de forțele israeliene în Gaza. Israelul susține că unul dintre jurnaliști conducea o celulă HAMAS

Mai mulți jurnaliști de la Al Jazeera au fost uciși în urma unui atac aerian israelian, un atac condamnat de organizațiile pentru apărarea drepturilor și de presă. Conform Israelului, unul dintre jurnaliști conducea o celulă Hamas.

Forțele militare ale Israelului au anunțat că atacul l-a vizat pe Anas Al Sharif, un cunoscut reporter, despre care israelienii susțin că ar fi condus o celulă a grupării Hamas și că ar fi fost implicat în atacuri cu rachete împotriva Israelului.

Acuzațiile israelienilor fuseseră anterior respinse atât de Al Jazeera, care este finanțată de guvernul din Qatar, cât și de Al Sharif.

Al Sharif, în vârstă de 28 de ani, se afla într-un grup de patru jurnaliști Al Jazeera și un asistent care au fost uciși în urma atacului asupra unui cort din apropierea spitalului Al Shifa din estul orașului Gaza, au declarat oficiali din Gaza și Al Jazeera.

Un oficial al spitalului a declarat că alte două persoane au fost ucise în atac.

Un al șaselea jurnalist, un reporter independent local, a fost de asemenea ucis în atacul aerian, au declarat luni medicii de la spitalul Al Shifa.

Cu câteva minute înainte de moartea sa, Al Sharif postase pe platforma X că Israelul bombarda intens orașul Gaza de mai bine de două ore.

Acuzațiile israelienilor

Armata israeliană a declarat că Al Sharif conducea o celulă Hamas și „a fost responsabil pentru atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor israeliene”, citând informații și documente găsite în Gaza ca dovezi. Documentele nu au fost făcute publice.

Israelul a negat că ar viza în mod deliberat jurnaliști, și susține că mulți dintre cei uciși în atacurile aeriene israeliene erau membri ai grupărilor militante islamiste, care pretindeau că lucrează ca jurnaliști.

În octombrie anul trecut, Armata israeliană l-a numit pe Al Sharif ca fiind unul dintre cei șase jurnaliști din Gaza despre care se presupune că sunt membri ai Hamas și organizației Jihadului Islamic palestinian, citând documente despre care a spus că arată liste de persoane care au absolvit cursuri de formare și ar primi bani.

Raportorul special al ONU, Irene Khan, a declarat luna trecută că acuzațiile Israelului împotriva lui Al Sharif erau nefondate.

Anterior, Al Sharif a făcut parte dintr-o echipă Reuters care în 2024 a câștigat un premiu Pulitzer la categoria Fotografie de știri de ultimă oră pentru eforturile lor din zona conflictului Israel-Hamas.

Numind-ul pe Al Sharif „unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”, Al Jazeera a declarat că atacul a fost o „încercare disperată de a reduce la tăcere vocile din Gaza, înainte de ocuparea Fâșiei”.

Războiul dintre Israel și Hamas din Gaza a făcut cele mai mari numere de victime în rândul jurnaliștilor, potrivit proiectului Costs of War al Institutului Watson pentru Afaceri Internaționale și Publice.

Biroul de presă al Guvernului din Gaza, condus de Hamas, a declarat că 238 de jurnaliști au fost uciși de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat că cel puțin 186 de jurnaliști au fost uciși în conflict.

