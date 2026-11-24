„Eu nu înțeleg cine a făcut acest răspuns. Ei spun că se chinuie de un an și ceva să facă raportul, iar răspunsul la un document de aproape 400 de pagini l-au dat a doua zi. Bun, hai să zicem că l-au aflat între timp, l-au avut și l-au citit. Bine, dar stați puțin. Mă îngrijorează această reacție permanentă a Președinției: „mă tem de raport, mă îngrijorează 2028, mă îngrijorează AUR”. Pe ei, întotdeauna îi îngrijorează ceva. Sunt mereu, ca să zic așa, în urma evoluțiilor istorice, fără niciun proiect pozitiv. Dar aici e problema” , spune Dan Dungaciu