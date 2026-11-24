În emisiunea Marius Tucă Show, analistul Dan Dungaciu a criticat răspunsul Administrației Prezidențiale la raportul AUR privind anularea alegerilor. El consideră că explicațiile oferite nu dovedesc o implicare străină și conțin contradicții. De asemenea, a criticat modul în care președintele Nicușor Dan a formulat răspunsul. Urmăriți emisiunea pe YouTube
Analistul a criticat lipsa unui raport privind ingerințele externe. Acesta consideră că reacția rapidă la documentul AUR ridică semne de întrebare.
„Acesta susține că lipsa dovezilor privind intervenția străină în primele două reacții ale președintelui ridică semne de întrebare. În opinia sa, răspunsul Administrației Prezidențiale confirmă că nu a existat o intervenție străină” , afirmă Dungaciu.
Dungaciu a criticat rapiditatea răspunsului Administrației Prezidențiale la raportul AUR și a pus întrebări despre autorul documentului. Totodată, a acuzat instituția că se concentrează pe reacții politice, în loc să aibă un proiect propriu.
„Eu nu înțeleg cine a făcut acest răspuns. Ei spun că se chinuie de un an și ceva să facă raportul, iar răspunsul la un document de aproape 400 de pagini l-au dat a doua zi. Bun, hai să zicem că l-au aflat între timp, l-au avut și l-au citit. Bine, dar stați puțin. Mă îngrijorează această reacție permanentă a Președinției: „mă tem de raport, mă îngrijorează 2028, mă îngrijorează AUR”. Pe ei, întotdeauna îi îngrijorează ceva. Sunt mereu, ca să zic așa, în urma evoluțiilor istorice, fără niciun proiect pozitiv. Dar aici e problema” , spune Dan Dungaciu
În final, Dan Dungaciu a susținut că răspunsul Administrației Prezidențiale slăbește propriile explicații oferite până acum în legătură cu anularea scrutinului prezidențial din 2024.
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