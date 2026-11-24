Vladimir Putin a anunțat, marți, că prețurile la benzină din Rusia s-au stabilizat, mulțumită măsurilor luate la timp de conducerea țării. Declarația a fost făcută în timpul unei ședințe a Comisiei pentru Combustibili și Energie de la Kremlin.

„După ce au atins un vârf la începutul lunii octombrie, prețurile la benzină s-au stabilizat, în general, în majoritatea regiunilor țării”, a declarat Putin.

Șeful statului rus a descris situația actuală de pe piața produselor petroliere ca fiind dificilă și, în acest sens, a cerut „răspunsuri rapide continue la echilibrul dintre cererea și oferta de combustibil în întreaga Rusie”.

„Voi începe cu situația de pe piața internă a combustibililor. Principala sarcină aici este de a asigura stabilitatea aprovizionării, de a garanta o aprovizionare fiabilă cu combustibil pentru orașe și comune, persoane fizice, companii și organizații, inclusiv întreprinderi agricole și ferme, unde factorii sezonieri sunt foarte sensibili”, a declarat Putin la o reuniune a Comisiei pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Combustibililor și Energiei.

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El a menționat că anul acesta au avut deja loc mai multe întâlniri de lucru pe această temă – împreună cu șefii companiilor energetice, guvern și reprezentanți regionali, „am convenit să creștem producția de combustibil, să creăm rezerve și să restructurăm lanțurile logistice”.

„Permiteți-mi să vă reamintesc și alte decizii luate, și anume: exporturile de benzină și combustibil pentru avioane, precum și de motorină, au fost restricționate, cu excepția livrărilor parțiale către piețele globale, așa cum am convenit cu președintele Statelor Unite. A fost introdus un mecanism de amortizare a importurilor, iar standardele de schimb pentru vânzările de benzină și motorină au fost ajustate”, a declarat Putin. „Drept urmare, am menținut stabilitatea pieței interne a combustibililor, am stabilit o aprovizionare în general sustenabilă a economiei și am satisfăcut nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor. După ce au atins un vârf la începutul lunii octombrie, prețurile la benzină s-au stabilizat în general în majoritatea regiunilor țării”, a adăugat el.

Kievul nu ascultă sfatul lui Trump, acuză Putin

În același timp, situația actuală de pe piața produselor petroliere rămâne dificilă, a subliniat Putin. Potrivit președintelui rus, Kievul nu ascultă sfatul lui Trump de a opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol.

„În acest sens, aș dori să atrag atenția colegilor mei asupra necesității de a continua să răspundem prompt la echilibrul dintre cererea și oferta de combustibil în întreaga Rusie. În plus, așa cum s-a convenit, este necesar să se continue eforturile sistematice pentru a consolida protecția instalațiilor de combustibil și energie. Vedem că regimul de la Kiev își continuă atacurile asupra instalațiilor noastre de rafinare. De altfel, în ciuda apelului și a solicitării directe a președintelui SUA de a se abține de la aceste atacuri, autoritățile de la Kiev nu țin cont de aceste sfaturi. Totul continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a declarat Putin. „În acest sens, aș dori să subliniez că acțiunile de represalii din partea noastră sunt inevitabile; toată lumea ar trebui să știe acest lucru”, a subliniat Putin.

Conform declarațiilor președintelui rus, în ciuda situației geopolitice complexe, companiile rusești ocupă poziții de frunte pe piețele energetice globale.

„Această industrie din țara noastră găzduiește expertiză și tehnologie de vârf. Aș adăuga că, în ciuda situației geopolitice dificile, companiile rusești ocupă poziții de lider pe piețele energetice globale”, a declarat Putin la o reuniune a Comisiei pentru Strategia de Dezvoltare a Sectorului Combustibililor și Energiei.

Putin a declarat că Rusia nu a restricționat exporturile de energie către Europa

Rusia nu a restricționat niciodată exporturile de energie rusești către Europa; liderii europeni fac acest lucru singuri, a subliniat liderul de la Kremlin, marți.

„Observăm încercări continue de a restricționa exporturile de energie ale Rusiei către Europa. Am observat acest lucru în repetate rânduri, iar astăzi este evident, așa cum se spune, că astfel de acțiuni au consecințe grave, dar în primul rând pentru europenii înșiși”, a declarat Putin. „Nu am restricționat niciodată nimic și pe nimeni. Știți foarte bine acest lucru. Liderii europeni fac totul singuri, fără să se gândească că astfel de decizii sunt echilibrate și bine gândite.”

Putin a menționat că, în urma propriilor acțiuni ale europenilor, „vor avea mai puțin petrol și gaze din partea noastră și mai multe probleme”.

„La rândul nostru, ne vom extinde piețele de desfacere și vom coopera cu parteneri previzibili și responsabili”, a declarat președintele rus, menționând că, în acest sens, „trebuie să continuăm să dezvoltăm în mod cuprinzător noi rute de aprovizionare cu energie, inclusiv consolidarea coridorului de transport, cu secțiunea sa principală, Ruta Mării Nordului”.

Oficialul de la Moscova a menționat, de asemenea, că complexul rus de combustibil și energie joacă un rol important în economia globală „și, bineînțeles, depinde de tendințele și schimbările care au loc pe piețele globale”.