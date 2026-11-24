Fostul președinte american Joe Biden a stârnit un val de îngrijorare pe rețelele sociale după ce a fost filmat în timp ce se deplasa cu dificultate pe Aeroportul Internațional Philadelphia.

Imaginile au fost surprinse pe 22 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Philadelphia, în timp ce Joe Biden, în vârstă de 84 de ani, și soția acestuia, Jill Biden, în vârstă de 75 de ani, călătoreau spre Nantucket, Massachusetts, pentru tradiționala reuniune de familie de Ziua Recunoștinței.

În clipul care a devenit viral pe rețelele de socializare, fostul președinte apare vizibil fragil, mergând lent și nesigur. Pentru a traversa terminalul, Biden a avut nevoie de ajutorul unui ofițer de poliție care l-a ajutat să urce într-un vehicul electric pentru transport.

În mai 2025, la doar patru luni de la încheierea mandatului său de președinte, biroul lui Joe Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată. La momentul diagnosticării, medicii au constatat că boala s-a extins deja la nivelul oaselor. Deși cancerul de prostată metastatic este considerat incurabil, medicii au precizat că forma sa este sensibilă la hormoni, ceea ce permite gestionarea ei pe termen lung.

La începutul lunii noiembrie, Biden a anunțat că își va reduce evenimentele de promovare pentru noua sa carte de memorii, „Promise Me, America”, din cauza stării sale de sănătate. Fostul președinte a anunțat că tratamentul îl încetinește și că „unele zile sunt mai bune decât altele”.