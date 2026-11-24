Într-un moment critic pentru viitorul continentului, Europa se vede prinsă la mijloc între presiunile Washingtonului și cele ale Moscovei pentru a reconfigura arhitectura de securitate pe fondul negocierilor de pace din Ucraina. Publicația Politico a realizat o analiză în care sunt luate în calcul atât cerințele venite dinspre Donald Trump și Volodimir Zelenski, cât și liniile roșii ale capitalelor europene.

De la reactivarea unor mecanisme diplomatice existente și până la conturarea unui nou tratat paneuropean, Politico a trasat cinci scenarii prin care arhitectura de securitate a Europei ar putea fi rescrisă. Pentru a contura aceste cinci scenarii, Politico a vorbit cu 12 foști și actuali oficiali europeni, experți și diplomați NATO. Aceștia au trasat niște linii roșii clare: nicio discuție fără Europa, nicio decizie unilaterală privind aderarea Ucrainei la NATO și nicio nouă înțelegere până la sfârșitul războiului.

„Avem o arhitectură de securitate în Europa, nu avem nicio nevoie să o schimbăm”, a declarat ministrul norvegian al apărării, Tore Sandvik.

Vladimir Putin a insistat mult timp asupra unei reconfigurări a apărării europene și a cerut NATO să își retragă forțele, iar Rusia să aibă un rol-cheie în securitatea continentului. Donald Trump, dornic să obțină cât mai repede un acord de pace pentru a pune capăt războiului, tinde să se alinieze cu o parte din gândirea președintelui rus.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană postbelică. Cele două trebuie luate în considerare împreună”, a precizat duminică Jared Kushner, trimisul lui Trump pentru pace.

Care sunt cele cinci scenarii posibile pentru viitoarea arhitectură de securitate din Europa

Consolidarea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena, este unul dintre puținele organisme europene de securitate din care Rusia mai face parte.

Documentul său de la Viena stabilește măsuri de reducere a riscurilor, cum ar fi solicitarea țărilor de a anunța activități militare care implică 9.000 sau mai mulți soldați cu cel puțin 42 de zile în avans.

Dacă se ajunge la un acord de pace, OSCE ar putea fi un loc pregătit pentru monitorizarea armistițiului, finalizând aspecte mai detaliate ale discuțiilor de pace și măsuri de consolidare a încrederii, cum ar fi notificările de noi activități militare, a declarat Ulrich Kühn, șeful departamentului de cercetare pentru controlul armelor de la think tank-ul IFSH.

Aceasta se întâmplă în contextul în care peste 40 de țări, reunite luna aceasta la Dublin, au susținut „discuții privind mecanisme suplimentare de gestionare și reducere a riscurilor care contribuie la stabilitatea în Europa” în cazul unui acord de pace.

Dezavantajul este dimensiunea „greoaie” a organizației cu 57 de membri și procesul decizional orientat spre consens, a declarat Sven Biscop, directorul programului Europa de la Institutul Egmont.

„Trebuie să folosim pe deplin această platformă unică pentru a menține dialogul, a reconstrui transparența, a reduce riscurile și a gestiona tensiunile”, a declarat secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioğlu, pentru Politico. „OSCE rămâne un forum-cheie pentru reconstruirea unei arhitecturi de securitate mai stabile și previzibile în Europa”.

Un Consiliu NATO-Rusia reînnoit

Reînvierea Consiliului NATO-Rusia, aflat pe moarte, este o idee susținută de Jared Kushner, unul dintre emisarii de pace ai lui Donald Trump.

Înființat în 2002, a fost un forum pentru consultare, reducerea riscurilor și luarea deciziilor în comun, cum ar fi un acord reciproc de salvare a echipajelor submarinelor și planuri comune de combatere a terorismului. Consiliul putea lua decizii prin consens cu privire la propria activitate, dar nu acorda Rusiei niciun drept de veto asupra deciziilor NATO sau a politicilor de apărare aliate.

Ultima întâlnire s-a desfășurat cu o lună înainte de invazia la scară largă a Moscovei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat ulterior că formatul este „mort”.

Alianța militară menține încă o linie de comunicare cu generalul de rang înalt al Rusiei, Valeri Gherasimov, însă această legătură este în mare parte neutilizată, în principal pentru că Rusia refuză să se implice, potrivit unui diplomat NATO și unui oficial NATO. Când are loc un contact, „conținutul schimburilor de replici este mai degrabă niște monologuri paralele”, a spus diplomatul.

Reînvierea consiliului după un acord de pace ar putea ajuta la gestionarea escaladării, au declarat alți doi diplomați ai alianței. Aceștia au avertizat însă că acest lucru ar trebui făcut cu prudență, deoarece ar putea conferi legitimitate Rusiei.

Un nou tratat de securitate

Un nou acord amplu la nivel european, care să se bazeze pe instituțiile actuale sau să le înlocuiască complet, este o altă posibilitate de a aduce pacea pe continent, dar întâmpină rezistență din partea aliaților Ucrainei. Un nou pact de securitate în Europa ar putea reflecta noi realități, precum apartenența Finlandei și a Suediei la NATO și aspirațiile Ucrainei la UE, precum și noi riscuri militare, cum ar fi inteligența artificială.

„Geopolitica s-a schimbat… așa că nu poți pur și simplu să o reiei de unde ai rămas – va trebui să renegociezi”, a spus Sven Biscop, directorul programului Europa de la Institutul Egmont.

Cu toate acestea, orice nou tratat riscă, de asemenea, să alimenteze temerile europene cu privire la acordarea unei puteri prea mari Rusiei în ceea ce privește arhitectura de securitate a continentului.

„Nu există absolut nicio bază pentru a pune la îndoială alianțele existente. Nu vom discuta astfel de chestiuni”, a declarat săptămâna trecută politicianul german Johann Wadephul.

Și mai puțin acceptabilă pentru Europa este propunerea Rusiei de a încheia acorduri cu națiuni NATO individuale. „Acestea ar putea fi acorduri bilaterale care… îndeplinesc criteriile pactelor de neagresiune reciprocă”, a declarat la începutul acestei luni șeful planificării politicii Ministerului Rus de Externe, Alexei Drobinin.

Pentru NATO, acest lucru este „complet imposibil”, a declarat un diplomat al alianței, argumentând că ar permite Moscovei să creeze diviziuni între aliați. O opțiune mai restrânsă este sugestia SUA ca Ucrainei să i se acorde garanții de securitate similare cu cele ale NATO. Însă vineri, ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a numit-o „o opțiune inacceptabilă pentru noi”.

„Când vorbim despre garanții de tip «Articolul 5», avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă Ucraina va fi atacată din nou? Ce vor face exact partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi staționate pe teritoriul nostru în avans? Cât vor costa toate acestea? Și vor funcționa cu adevărat?”, a declarat Zelenski luni în fața Adunării Parlamentare a NATO.

Un nou format UE-Rusia

Uniunea Europeană a avut cândva un canal formal de cooperare cu Rusia în cadrul Acordului de parteneriat și cooperare din 1997.

Consiliul Permanent de Parteneriat a convocat reuniuni ministeriale pe teme de securitate externă, justiție, cercetare și economie și a condus la acorduri privind facilitarea vizelor și cooperarea la frontieră. Acesta a fost înghețat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Mandatul UE în chestiuni precum comerțul, sancțiunile, vizele și gestionarea frontierelor îi oferă flexibilitate și un avantaj față de Moscova în stabilirea relațiilor postbelice, a declarat un diplomat UE, subliniind în același timp că blocul are un mandat limitat în chestiuni de securitate.

„Atâta timp cât un astfel de format este perceput ca o modificare a arhitecturii de securitate actuale din Europa, nu va funcționa”, a declarat diplomatul. „Va trebui să fie conceput ca o anexă la arhitectura actuală”.

Orice încercare de normalizare a legăturilor economice și energetice cu Rusia prezintă riscuri, a adăugat Ulrich Kühn, șeful departamentului de cercetare pentru controlul armelor de la think tank-ul IFSH.

„Nu vrei să mergi cu viteză maximă și să lași gazul rusesc să curgă din nou pentru că te faci foarte vulnerabil”, a spus acesta. „Acest lucru va dura ceva timp… măsurile de consolidare a încrederii [și] a securității sunt pe primul loc”. „Orice discuții semnificative despre cadrul de securitate al Europei pot fi purtate doar după ce se va realiza un armistițiu în Ucraina… în special cu aliații NATO și membrii UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Totul rămâne la fel

Mulți oficiali spun că aceasta este cea mai probabilă opțiune, chiar dacă Moscova a precizat clar că acest lucru este inacceptabil. În parte, acest lucru se datorează faptului că cele mai importante alianțe militare și economice ale Europei nu au inclus niciodată Rusia, a spus Biscop.