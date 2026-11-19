În februarie 2027 se vor împlini 5 ani de la declanșarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina. Rusia lui Putin a avut cheltuieli enorme până acum – peste 70 de trilioane de ruble, respectiv aproximativ 850,84 miliarde de dolari. În ciuda acestor costuri, economia rusă funcționează. Mai mult, oligarhii ruși au reușit să-și mărească averile.

Nivelul de trai a început să stagneze abia în al cincilea an al războiului, se arată într-o analiză publicată de Riddle.

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Compararea primelor opt luni ale anului 2026 cu aceeași perioadă din 2021 relevă o scădere, dar una destul de moderată.

Profitul net agregat a scăzut de la 16,9 trilioane la 15,7 trilioane de ruble.

Dividendele au scăzut de la 3,6 trilioane de ruble pentru întregul an 2021 la aproximativ 3,1 trilioane de ruble în primele nouă luni ale acestui an.

Nu se așteaptă plăți majore în perioada rămasă, notează Vladislav Inozemtsev, autorul analizei.

Companiile petroliere ale Rusiei sunt pe profit, oligarhii contribuie „voluntar” la efortul de război

Companiile petroliere sunt acum pe profit. Tatneft și Lukoil sunt campioanele creșterii profiturilor, la fel ca și băncile.

Sber rămâne cea mai profitabilă companie din Rusia. Pierderile sunt concentrate în metalurgie – Mechel, NLMK, MMK și Severstal înregistrează scăderi ale veniturilor de 20-25%.

Industria a devenit cea mai mare generatoare de pierderi

Pierderile agregate ale afacerilor ar fi putut fi mult mai mari. Dar autoritățile au compensat parțial cele mai mari companii petroliere pentru costurile redresării după atacurile ucrainene. Au fost plăți lunare de compensații bugetare de până la 300 de miliarde de ruble

Marile companii suportă costurile războiului, notează autorul analizei publicate de Riddle.

Autoritățile majorează impozitele și impun impozite unice pe „profitul neașteptat” – mai întâi în 2023 , apoi din nou în 2027.

Același autorități cer o finanțare „voluntară” a războiului.

Oligarhii au contribuit deja cu peste 470 de miliarde de ruble, respectiv 5,74 miliarde de dolari.

Oligarhii ruși au reușit să pună ban pe ban și să își mărească averile

Potrivit Forbes, Rusia are – în 2026 – 155 de miliardari, cu o avere netă combinată de 696,5 miliarde de dolari.

Alexey Mordașov și familia sa – 37 miliarde dolari. Mordașev este CEO al holdingului Severgroup. Vladimir Potanin – 29,7 miliarde dolari. Este președinte al Interros Holding, președinte al Companiei Minere și Metalurgice de Nichel Norilsk. Vagit Alekperov – 29,5 miliarde dolari. Este președintele Consiliului Public al Fundației Viitorul Nostru. Leonid Mikhelson și familia sa – 28,3 miliarde dolari. Este președintele Consiliului de Administrație al PJSC Novatek.

Locurile 5 – 10 în topul Forbes

Mineritul, singura industrie din Rusia care a înregistrat pierderi în ultimii 3 ani

Într-o situație proastă în Rusia lui Putin se află mineritul. Este singura industrie care a înregistrat pierderi în ultimii trei ani.

Dar sunt probleme și în alte zone industriale:

metalurgia feroasă

construcțiile

silvicultura

transporturile (în special aviația)

prelucrarea lemnului

extracția altor minerale (nisip, cretă, sare etc.)

producția de vehicule

industria sportului și divertismentului.

În ultimii ani, alimentația publică, hotelurile, internetul și comunicațiile mobile, precum și comerțul cu amănuntul s-au menținut în jurul pragului de rentabilitate. Sectoarele petrolului și gazelor și financiar nu prezintă probleme serioase, potrivit analizei Riddle.