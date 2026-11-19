În februarie 2027 se vor împlini 5 ani de la declanșarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina. Rusia lui Putin a avut cheltuieli enorme până acum – peste 70 de trilioane de ruble, respectiv aproximativ 850,84 miliarde de dolari. În ciuda acestor costuri, economia rusă funcționează. Mai mult, oligarhii ruși au reușit să-și mărească averile.
Nivelul de trai a început să stagneze abia în al cincilea an al războiului, se arată într-o analiză publicată de Riddle.
Compararea primelor opt luni ale anului 2026 cu aceeași perioadă din 2021 relevă o scădere, dar una destul de moderată.
Nu se așteaptă plăți majore în perioada rămasă, notează Vladislav Inozemtsev, autorul analizei.
Companiile petroliere sunt acum pe profit. Tatneft și Lukoil sunt campioanele creșterii profiturilor, la fel ca și băncile.
Sber rămâne cea mai profitabilă companie din Rusia. Pierderile sunt concentrate în metalurgie – Mechel, NLMK, MMK și Severstal înregistrează scăderi ale veniturilor de 20-25%.
Marile companii suportă costurile războiului, notează autorul analizei publicate de Riddle.
Oligarhii au contribuit deja cu peste 470 de miliarde de ruble, respectiv 5,74 miliarde de dolari.
Potrivit Forbes, Rusia are – în 2026 – 155 de miliardari, cu o avere netă combinată de 696,5 miliarde de dolari.
Într-o situație proastă în Rusia lui Putin se află mineritul. Este singura industrie care a înregistrat pierderi în ultimii trei ani.
Dar sunt probleme și în alte zone industriale:
În ultimii ani, alimentația publică, hotelurile, internetul și comunicațiile mobile, precum și comerțul cu amănuntul s-au menținut în jurul pragului de rentabilitate. Sectoarele petrolului și gazelor și financiar nu prezintă probleme serioase, potrivit analizei Riddle.
Se poate spune că războiul nu a adus beneficii aproape nimănui dacă nu a fost însoțit de noi probleme și riscuri. Beneficiarii săi au fost doar un mic grup de oameni de afaceri și oficiali apropiați Kremlinului. Cu toate acestea, chiar și aceștia au pierdut o parte semnificativă din oportunitățile și avantajele de care se bucurau în realitatea antebelică.