Președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au discutat joi, la Shenzhen, despre relațiile comerciale, securitatea energetică problema Taiwanului și războiul din Iran. Liderii de la Casa Albă și Beijing au anunțat la unison o îmbunătățire a relațiilor bilaterale. De asemenea,războiul ruso-ucrainean a ocupat un loc important în agenda summitului din China.

Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit joi la Shenzhen, în sudul Chinei, înaintea summitului trilateral la care participă și liderul rus Vladimir Putin.

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Discuțiile bilaterale au vizat relațiile economice dintre Washington și Beijing, achizițiile chineze de produse agricole americane, transportul petrolului prin strâmtoarea Ormuz și posibilitatea unei contribuții comune la încheierea războiului din Ucraina, dar și „cartoful fierbinte” pentru Beijing – relația dintre SUA și Taiwan, teritoriu pe care Xi îl revendică ca fiind parte din China.

Trump: „SUA nu susțin independența Taiwanului”

Una dintre cele mai controversate declarații din cadrul summitului de la Shenzhen vine chiar de la Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a declarat, în timpul discuțiilor cu Xi Jinping, că Statele Unite nu susțin independența Taiwanului, potrivit agenției Xinhua.

Ca să putem înțelege mai bine motivația din spatele declarațiilor lui Trump, trebuie să ne uităm puțin în istorie.

Care este istoria Taiwanului

Dinastia Qing a încorporat Taiwanul ca parte a provinciei Fujian în 1684 și l-a declarat provincie chineză separată abia în 1885. În urma înfrângerii dinastiei Qing într-un război cu Japonia, Taiwanul a devenit colonie japoneză în 1895. În 1945, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost predat guvernului Republicii Chineze, potrivit Reuters. În 1949, după ce a fost învins de forțele comuniste ale lui Mao Zedong, guvernul Republicii Chineze a fugit și și-a mutat capitala în Taiwan, iar „Republica Chineză” rămâne denumirea oficială a insulei. Mao a înființat Republica Populară Chineză și a susținut că aceasta era singurul guvern chinez legitim pentru întreaga Chină, inclusiv Taiwan, ca stat succesor al Republicii Chineze.

Timp de decenii, Republica China din Taipei a susținut, la rândul său, că este guvernul chinez legitim, dar în 1971 Beijingul a preluat locul Chinei la Națiunile Unite de la Taipei. Majoritatea țărilor occidentale și a aliaților SUA mențin legături strânse neoficiale cu Taiwanul, recunoscând pașaportul Republicii Chineze și având ambasade de facto în capitalele reciproce. De cealaltă parte, China afirmă că nu va renunța la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său. Beijingul a oferit Taiwanului un model de tip „o țară, două sisteme”, similar celui din Hong Kong, care a promis orașului un grad ridicat de autonomie, deși niciun partid politic important din Taiwan nu susține acest lucru. Care e poziția SUA Orice schimbare a formulării oficiale a SUA cu privire la Taiwan ar răsturna decenii de politică stabilită atât de președinții republicani, cât și de cei democrați. SUA au pus capăt alianței oficiale de apărare cu Taiwanul în 1979 și, de atunci, au adoptat o politică de „ambiguitate strategică” cu privire la faptul dacă ar veni în apărarea Taipeiului în cazul unui atac din partea Beijingului. Mai mult, SUA au continuat să ofere insulei mijloacele necesare pentru a se apăra. SUA nu iau oficial nicio poziție cu privire la suveranitatea Taiwanului, în conformitate cu politica „O singură Chină” a Washingtonului. În 2022, Departamentul de Stat a adăugat, de asemenea, o mențiune privind cele Șase Asigurări, referindu-se la șase asigurări de securitate din era Reagan acordate Taiwanului, pe care Statele Unite le-au declasificat în 2020. Printre garanțiile acordate în 1982, dar care nu fuseseră niciodată făcute publice în mod oficial, se numără declarații conform cărora SUA nu au stabilit o dată pentru încetarea vânzărilor de arme către Taiwan, nu au convenit să se consulte în prealabil cu Beijingul cu privire la astfel de vânzări și nu au acceptat să revizuiască Legea privind relațiile cu Taiwanul, care stă la baza politicii SUA față de insulă. China a cerut în repetate rânduri ca SUA să înceteze vânzările de arme către Taiwan. În luna mai, după întâlnirea cu Xi la Beijing, Trump a declarat că încă se gândește dacă să continue cu noi vânzări de arme și că SUA „nu doresc ca cineva să spună: «Să devenim independenți, deoarece Statele Unite ne susțin»”.

Taiwanul, a cărui populație își alege propriii lideri și al cărui guvern controlează o zonă teritorială bine definită, cu propria armată, propriile pașapoarte și propria monedă, se bucură de independență de facto, chiar dacă aceasta nu este recunoscută oficial de majoritatea țărilor. Guvernul taiwanez afirmă că Republica China este un stat suveran și că Beijingul nu are dreptul să vorbească în numele său sau să-l reprezinte, având în vedere că Republica Populară Chineză nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care își alege liderii și nu a guvernat niciodată Taiwanul. Xi Jinping, la summitul cu Trump de la Shenzhen: „Am stabilit o nouă definiţie a unei relaţii constructive între China şi Statele Unite”

La începutul întrevederii, Xi Jinping a transmis că relațiile dintre cele două puteri au evoluat favorabil și că Beijingul intenționează să continue cooperarea cu administrația americană. „Relaţiile dintre China şi Statele Unite sunt, în ansamblu, stabile şi în curs de îmbunătăţire”, a declarat președintele chinez, potrivit presei de stat din China. Sursa video – X/@TrumpTruthOnX Xi i-a transmis lui Donald Trump că este „dispus să colaboreze” pentru a menține această evoluție și a subliniat importanța respectului reciproc în relațiile bilaterale. „Am stabilit o nouă definiţie a unei relaţii constructive între China şi Statele Unite, bazată pe stabilitate strategică, conferindu-i un nou conţinut fundamentat pe respect, echitate şi reciprocitate”, a afirmat liderul de la Beijing. La rândul său, Donald Trump a susținut că Statele Unite și China au reușit să găsească un „echilibru” în relațiile comerciale, pe care le-a descris drept „echitabile”.