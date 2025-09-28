Elvețienii, chemați la urne să decidă cu privire la introducerea cărților de identitate ELECTRONICE

În Elveția populația a fost chemată să voteze cu privire la introducerea cărților de identitate electronice. Este al doilea scrutin la nivel național pe această temă.

În 2021, alegătorii au respins introducerea cărților de identitate, din cauza îngrijorărilor legate de protecția datelor și a faptului că sistemul propus ar fi administrat în mare parte de companii private, notează BBC.

Conform propunerii revizuite, noul sistem ar rămâne în întregime opțional și în mâini publice, datele de pe actele de identitate electronice fiind stocate pe smartphone-urile utilizatorilor, mai degrabă decât la nivel central.

Planul a fost deja aprobat de ambele camere ale Parlamentului, iar Guvernul elvețian recomandă un vot „da”.

Cetățenii pot alege în continuare să se bazeze pe o carte de identitate națională în format fizic, care este standardul în Elveția de zeci de ani.

Pentru a atenua îngrijorările legate de confidențialitate, o anumită autoritate care caută informații despre o persoană – cum ar fi dovada vârstei sau naționalității, de exemplu – va putea verifica doar acele detalii specifice.

Susținătorii ideii spun că sistemul va face viața mult mai ușoară pentru toată lumea, permițând o serie de proceduri birocratice – de la obținerea unui contract telefonic până la dovedirea faptului că ai vârsta legală pentru a cumpăra o sticlă de vin – să se întâmple rapid online.

Lunga tradiție de protejare a vieții private din Elveția

Elveția are o lungă tradiție de protejare a vieții private a cetățenilor săi. Legile privind secretul bancar au fost concepute pentru a proteja finanțele personale ale persoanelor fizice de curiozitatea statului.

Ani de zile, Google Street View a fost ceva controversat în Elveția – și chiar și astăzi, în urma unei decizii a Curții Federale Elvețiene, imaginile surprinse în apropierea școlilor, adăposturilor pentru femei, spitalelor sau închisorilor trebuie să fie blurate automat înainte de fi încărcate pe net.

De asemenea, există mult mai puține camere de supraveghere în Elveția decât în multe dintre statele vecine.

Oponenții ideii de cărți de identitate digitale, care au strâns suficiente semnături pentru a se organiza un alt referendum pe această temă, susțin că măsura ar putea submina dreptul la intimitate.

De asemenea, se tem că, în ciuda noilor restricții privind modul în care sunt colectate și stocate datele, acestea tot ar putea fi folosite pentru a urmări oamenii și în scopuri de marketing.

Cu toate acestea, cele mai recente sondaje de opinie arată că de data aceasta, alegătorii ar putea fi gata să le dea o șansă actelor de identitate electronice.

Săptămâna aceasta, și Guvernul britanic a anunțat planuri de a introduce acte de identitate digitale, ca parte a eforturilor de a reduce numărul de imigranți ilegali care trăiesc și lucrează în Marea Britanie.

Foto: Profimedia

