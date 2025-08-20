Prima pagină » Actualitate » Ce amendă a luat un român care a depășit cu 1km/ h viteza legală în ELVEȚIA și a primit-o direct în România

20 aug. 2025, 12:19, Actualitate
Un șofer a povestit pe rețeaua de socializare Facebook cum a primit acasă, în România, o amendă rutieră aplicată la Geneva, în Elveția, după ce a depășit viteza legală cu doar 1 km/h.

Conform procesului-verbal întocmit în data de 14 august, bărbatul a fost surprins circulând cu viteza de 56 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h.

Ce prevede legislația

După ce autoritățile elvețiene au aplicat marja legală de toleranță de 5 km/h, a rămas o depășire minimă, de numai 1 km/h peste limita admisă, dar suficientă pentru a-i da șoferului o sancțiune.

Amenda totală a fost de 80 de franci elvețieni (aprox. 420 de lei), din care 40 de franci pentru abatere și alți 40 de franci pentru cheltuieli administrative.

„Mi-a venit acasă o amendă de circulație din Elveția. Au fost îngăduitori, mi-au permis să am 5 km/h marjă de eroare peste limita admisă la locul faptei. M-au ars pentru 1 km/h în plus. 80 de franci. O să plătesc, ce să fac? Mi-ar plăcea să fie așa și în România”, a scris bărbatul pe rețelele sociale.

Legislația elvețiană este strictă în privința acestor situații. Dacă sancțiunea nu este achitată, amenda poate fi transformată într-o zi de detenție.

„Conform articolului 106 alineatul 2 din Codul penal elvețian, în prezenta ordonanță, pentru cazul în care, în mod culpabil, contravenientul nu ar plăti amenda, se aplică o pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) de 1 zi. Această pedeapsă privativă de libertate de substituție (PPLS) nu va fi executată decât în ultimă instanță și în anumite condiții”, precizează legea.

