Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029

Guvernul britanic a anunțat vineri că fiecare angajat va fi obligat să dețină un document digital de identitate; este cea mai recentă încercare a premierului Keir Starmer de a combate migrația ilegală și de a reduce amenințarea partidului populist Reformăm Marea Britanie (Reform UK).

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că noua schemă de document de identitate digital va îngreuna munca ilegală în Marea Britanie și va oferi „nenumărate beneficii” cetățenilor.

„Simplul fapt este că fiecare națiune trebuie să aibă control asupra granițelor sale. Trebuie să știm cine este în țara noastră. O frontieră sigură și migrație controlată sunt cerințe rezonabile, iar acest Guvern ascultă și oferă rezultate”.

Cu toate acestea, partidele de opoziție susțin că inițiativa nu va împiedica imigranții să traverseze Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, notează BBC.

Anunțând planurile, Starmer a spus:

„Documentul digital de identitate este o oportunitate enormă pentru Marea Britanie. Va face mai dificilă munca ilegală în această țară, făcând granițele noastre mai sigure. Și le va oferi, de asemenea, cetățenilor obișnuiți nenumărate beneficii, cum ar fi posibilitatea de a-ți dovedi identitatea pentru a accesa rapid servicii cheie – mai degrabă decât să stea să caute o factură veche de utilități.”

Anunțul autorităților privind viitoarele documente de identitate digitale

Guvernul a anunțat că vrea să se asigure că schema funcționează și pentru cei care nu pot folosi un smartphone și va lansa mai târziu în cursul acestui an o consultare cu privire la modul în care să fie furnizat serviciul.

Procesul de consultare ar urma să dureze trei luni, iar proiectul de lege să fie introdusă în Parlament la începutul anului viitor.

Nu va exista nicio cerință ca persoanele să poarte actul de identitate sau să li se ceară să îl prezinte.

Cu toate acestea, documentul de identitate digital va fi obligatorie ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra în Marea Britanie, cel mai târziu în 2029.

Noul document de identitate digital va fi păstrat pe telefoanele oamenilor, într-un mod similar cu cardurile de plată contactless sau aplicația pentru sistemul național de sănătate.

El ar urma să includă numele unei persoane, data nașterii, naționalitatea sau statutul de rezident și o fotografie.

Procesul de consultare va analiza, de asemenea, dacă ar trebui incluse informații suplimentare, cum ar fi o adresă.

Autoritățile speră că documentele digitale vor reduce imigrația ilegală

În prezent, angajatorii sunt deja obligați să efectueze verificări asupra potențialilor angajați, dar oficialii analizează dacă identificarea digitală ar putea reduce utilizarea documentelor false și ar oferi o abordare mai consistentă pentru verificarea identității angajaților.

Guvernul a declarat că inițiativa va simplifica în cele din urmă solicitarea de servicii precum permise de conducere, îngrijire a copiilor și asistență socială – precum și eficientizarea accesului la înregistrările fiscale.

Guvernul adăugat că noua schemă va „trimite un mesaj clar că, dacă vii aici ilegal, nu vei putea lucra”, descurajând imigrația ilegală.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea”