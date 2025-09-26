Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029

Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029

26 sept. 2025, 16:31, Știri externe
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029

Guvernul britanic a anunțat vineri că fiecare angajat va fi obligat să dețină un document digital de identitate; este cea mai recentă încercare a premierului Keir Starmer de a combate migrația ilegală și de a reduce amenințarea partidului populist Reformăm Marea Britanie (Reform UK).

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că noua schemă de document de identitate digital va îngreuna munca ilegală în Marea Britanie și va oferi „nenumărate beneficii” cetățenilor.

„Simplul fapt este că fiecare națiune trebuie să aibă control asupra granițelor sale. Trebuie să știm cine este în țara noastră. O frontieră sigură și migrație controlată sunt cerințe rezonabile, iar acest Guvern ascultă și oferă rezultate”.

Cu toate acestea, partidele de opoziție susțin că inițiativa nu va împiedica imigranții să traverseze Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, notează BBC.

Anunțând planurile, Starmer a spus:

„Documentul digital de identitate este o oportunitate enormă pentru Marea Britanie. Va face mai dificilă munca ilegală în această țară, făcând granițele noastre mai sigure. Și le va oferi, de asemenea, cetățenilor obișnuiți nenumărate beneficii, cum ar fi posibilitatea de a-ți dovedi identitatea pentru a accesa rapid servicii cheie – mai degrabă decât să stea să caute o factură veche de utilități.”

Anunțul autorităților privind viitoarele documente de identitate digitale

Guvernul a anunțat că vrea să se asigure că schema funcționează și pentru cei care nu pot folosi un smartphone și va lansa mai târziu în cursul acestui an o consultare cu privire la modul în care să fie furnizat serviciul.

Procesul de consultare ar urma să dureze trei luni, iar proiectul de lege să fie introdusă în Parlament la începutul anului viitor.

Nu va exista nicio cerință ca persoanele să poarte actul de identitate sau să li se ceară să îl prezinte.

Cu toate acestea, documentul de identitate digital va fi obligatorie ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra în Marea Britanie, cel mai târziu în 2029.

Noul document de identitate digital va fi păstrat pe telefoanele oamenilor, într-un mod similar cu cardurile de plată contactless sau aplicația pentru sistemul național de sănătate.

El ar urma să includă numele unei persoane, data nașterii, naționalitatea sau statutul de rezident și o fotografie.

Procesul de consultare va analiza, de asemenea, dacă ar trebui incluse informații suplimentare, cum ar fi o adresă.

Autoritățile speră că documentele digitale vor reduce imigrația ilegală

În prezent, angajatorii sunt deja obligați să efectueze verificări asupra potențialilor angajați, dar oficialii analizează dacă identificarea digitală ar putea reduce utilizarea documentelor false și ar oferi o abordare mai consistentă pentru verificarea identității angajaților.

Guvernul a declarat că inițiativa va simplifica în cele din urmă solicitarea de servicii precum permise de conducere, îngrijire a copiilor și asistență socială – precum și eficientizarea accesului la înregistrările fiscale.

Guvernul adăugat că noua schemă va „trimite un mesaj clar că, dacă vii aici ilegal, nu vei putea lucra”, descurajând imigrația ilegală.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea”

Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”

Citește și

EXTERNE Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
16:36
Cutremur în ajunul alegerilor parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, EXCLUS de pe listele electorale
EXTERNE Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
16:16
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari
EXTERNE Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
15:44
Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA
EXTERNE Kremlinul avertizează NATO asupra riscurilor doborârii avioanelor ruse /„Sunt declarații IRESPONSABILE”
15:31
Kremlinul avertizează NATO asupra riscurilor doborârii avioanelor ruse /„Sunt declarații IRESPONSABILE”
EXTERNE Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună
15:24
Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună
EXTERNE Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari
15:12
Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Cercetătorii confirmă: Cât de aproape sunt extratereștrii de noi?
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Evz.ro
Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o nebuloasă planetară de-a lungul a 130 de ani de evoluție
DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
SĂNĂTATE Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
17:16
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
BREAKING NEWS Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
17:05
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață
EXCLUSIV Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
16:52
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1
ACTUALITATE În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
16:38
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice
POLITICĂ Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune
16:37
Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune