Prima bază israeliană a fost construită în secret în Irak, în a doua jumătate a anului 2024, a raportat New York Times.

Un militar și un civil au fost uciși pentru ca secretul să fie protejat.

Între timp, Israel a mai construit o a doua instalație militară, scrie Times of Israel.

Israel a construit două baze militare secrete în Irak pe durata conflictelor cu Iran.

The Wall Street Journal raportează că Israel a construot o bază în vestul deșertului irakian pentru a-l folosi în războiul cu Iran din primăvara acestui an. Baza era localizată la 180 de km sud-vest de Karbala.

Oficialii irakieni au declarat pentru The New York Times că Israel a mai construit o a doua bază, aceasta fiind utilizată în Războiul de 12 zile din iunie 2025, precum și în războiul din primăvara 2026.

Israelul a construit bazele fără a cere permisiunea statului irakian, cu scopul de a furniza tratamente medicale, suport logistic și a reduce distanțele parcurse de forțele aeriene israeliene de luptă.

Până la această oră, IDF și nici SUA n-au comentat subiectul.

Sursa Foto: Shutterstock