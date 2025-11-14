Prima pagină » Știri externe » Emma Stone este cea mai frumoasă femeie din lume, susține un studiu al oamenilor de știință britanici: A obținut un rezultat de 94,72%

Emma Stone este cea mai frumoasă femeie din lume, susține un studiu al oamenilor de știință britanici: A obținut un rezultat de 94,72%

Oamenii de știință britanici au stabilit că actrița Emma Stone este „cea mai frumoasă femeie din lume”, potrivit unei ecuații matematice privind măsurarea frumuseții.

Emma Stone  , cunoscută pentru rolurile sale în filmele „La La Land”, „Easy A”, „Poor Things”, „The Amazing Spider-Man” și „Bugonia”, are toți parametrii faciali cât mai apropiați de „proporțiile clasice ale frumuseții”.

Emma Stone are nota 9,5

Doctorul Julian De Silva a măsurat proporțiile feței actriței conform regulilor „secțiunii de aur” și a obținut un rezultat de 94,72%, ceea ce este aproape de ideal, scrie Daily Mail.

Emma Stone, mereu surprinzătoare! Sursa foto: Facebook Emma Stone

„Are sprâncene de 94,2%, maxilar cu un scor de 97% și buze frumos proporționate de 95,6%” , a spus Dr Julian De Silva, care conduce Centrul de chirurgie plastică și cosmetică facială avansată din Londra. El a utilizat o ecuație matematică utilizată și de grecii antici în măsurarea frumuseții.

Alte celebrități care ar putea rivaliza cu Emma Stone la titlul de „cea mai frumoasă femeie” sunt:

  • Zendaya: 94,37% 
  • Freida Pinto – 94,34% 
  • Vanessa Kirby – 94,31% 
  • Jenna Ortega – 93,91% 
  • Olivia Rodrigo – 93,71% 
  • Margot Robbie – 93,43% 
  • Aishwarya Rai Bachchan – 93,41% 
  • Taing Wei – 93,08% 
  • Beyonce – 92,4% 

Cine a fost cea mai frumoasă femeie din anul 2024

Anul trecut, Anya Taylor-Joy a fost desemnată drept cea mai frumoasă femeie de pe planetă, după simetria propusă de grecii antici. Actrița blondă tocmai le-a învins pe alte două mari actrițe, Zendaya și Margot Robbie.

Beyoncé și Taylor Swift au figurat și ele pe lista celor mai frumoase femei, potrivit unui studiu științific realizat de „Golden Ratio” de la Beauty Phi, care măsoară simetria feței și perfecțiunea fizică. Raportul de aur sau „proporția divină” este o ecuație matematică care a fost folosită de grecii antici pentru a descrie proporțiile ideale ale corpului uman și ale feței.

Sursa Foto: Shutterstock

