Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”

Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”

Ruxandra Radulescu
Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare:
Emmanuele Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: "Înaintăm împreună către o Europă mai suverană"

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că a avut o discuție cu Péter Magyar, după alegerile parlamentare din Ungaria, în care l-a felicitat pentru victorie.

Liderul francez a precizat că victoria lui Peter Magyar demonstrează angajamentul poporului maghiar față de valorile europene.

„Tocmai am vorbit cu Péter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria!

Franța salută victoria participării democratice, angajamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa.

Să înaintăm împreună către o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”, a transmis președintele Macron.

Mediafax
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
Digi24
Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
Cancan.ro
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Mediafax
Se cere demisia lui Kelemen Hunor după înfrângerea lui Viktor Orban din Ungaria
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Teodora Stoica după ce s-a vindecat complet de cancer! Alimentul de Paște pe care nu-l mai consumă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât de des trebuie să verificăm anvelopele mașinilor?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Iranienii nu mai găsesc minele pe care chiar ei le-au pus în Strâmtoarea Ormuz
