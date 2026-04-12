Emmanuele Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”

Președintele Franței, Emmanuele Macron, a transmis că a avut o discuție cu Péter Magyar, după alegerile parlamentare din Ungaria, în care l-a felicitat pentru victori.

Liderul francez a precizat că victoria lui Peter Magyar demonstrează angajamentul poporului maghiar față de valorile europene.

„Tocmai am vorbit cu Péter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria! Franța salută victoria participării democratice, angajamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa.

Să înaintăm împreună către o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”, a transmis președintele Macron.