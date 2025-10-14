Imagini în premieră cu interiorul Palatului lui Donald Trump de la Mar a Lago

Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, a prezentat marți, în premieră, complexul rezidențial din Mar-a-Lago, situat în statul Florida.

Eric Trump a început cu prezentarea terasei centrale a complexului, unde își petrece timpul președintele Donald Trump. A prezentat scaunul președintelui și iPAD-ul acestuia.

”Cred că este cel mai prestigios complex rezidențial din lume, această proprietate valora 18 milioane de dolari când am fost dați în judecată de procurorul din New York, Letitia James, a încercat să ne distrugă viețile, dar, așa cum vedeți, această proprietate are o valoare mai mare”, a spus Eric Trump.

”Familia noastră a deținut această proprietate de foarte mult timp, suntem foarte mândri de acest lucru”, a subliniat Eric Trump.