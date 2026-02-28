La mijlocul lunii februarie a acestui an, ofițerii Biroului Național Anticorupție (NABU) din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, în timp ce încerca să treacă granița cu un tren spre Varșovia. Acum acuzat de spălare de bani și implicare într-o rețea criminală, Halushchenko este cel mai recent oficial de rang înalt implicat în scandalul de corupție cunoscut sub numele de „Mindichgate”.

Jurnalistul Konstantin Skorkin – într-o analiză publicată de Meduza – „creionează” un portret al lui Halușcenko, un personaj influent, cu o carieră politică de succes până la un punct, în vârstă de 52 de ani.

Halușcenko, figură importantă în conducerea politică a Ucrainei

Herman Halușcenko este o figură importantă în conducerea politică a Ucrainei. Avocat de profesie, și-a început cariera în guvern sub președintele Leonid Kucima, ocupând diverse funcții între 1997 și 2005 în administrația prezidențială și în Ministerul de Externe.

A rămas în administrația prezidențială după venirea la putere a lui Viktor Iușcenko, iar ulterior, sub Viktor Ianukovici, s-a mutat la Ministerul Justiției, unde a ocupat funcția de director al departamentului judiciar din 2011 până în 2013.

Drumul lui Halușcenko în sectorul energetic a început în 2013, când a fost numit director juridic la compania nucleară de stat Energoatom.

A lucrat acolo până la începutul anului 2014, alăturându-se echipei lui Andriy Derkach, supraveghetorul informal al sectorului nuclear din Ucraina, cunoscut pentru plasarea aliaților în posturi cheie în domeniul energiei.

Legătura avea să atragă ulterior atenția presei, notează Sskorkin. În 2022, Derkach s-a retras în Rusia și a fost recompensat cu un loc în Consiliul Federației ca senator din regiunea Astrahan, precum și cu titlul de Erou al Rusiei.

Halușcenko însuși susține că nu a mai luat legătura cu Derkach din 2019.

S-a întors la Energoatom cu sprijinul principalului consilier al lui Zelenski, Serhii Șefir

După ce a părăsit Energoatom, Halușcenko a predat la Institutul de Relații Internaționale al Universității Naționale Taras Șevcenko din Kiev, a practicat avocatura și a reprezentat mari companii ucrainene în procese împotriva Rusiei pentru confiscarea ilegală de active în Crimeea ocupată.

Din 2017 până în 2020, a lucrat, de asemenea , alături de avocați internaționali de renume în cazurile Ucrainei împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție.

Cazurile au vizat presupuse încălcări ale convențiilor privind finanțarea terorismului în timpul războiului din Donbas și discriminare rasială în legătură cu represiunea etnicilor ucraineni și a tătarilor crimeeni în Crimeea ocupată.

Procedurile s-au încheiat în ianuarie 2024, instanța admițând parțial pretențiile Ucrainei.

După ce Volodimir Zelenski a câștigat președinția în 2019, Halușcenko a încercat să revină la guvernare, candidând fără succes pentru postul de secretar de stat la Ministerul Economiei. În schimb, a fost consilier al ministrului Economiei, Timofii Milovanov, din 2019 până în 2020.

Apoi, cu sprijinul principalului consilier al lui Zelenski, Serhii Șefir, Halușcenko s-a întors la Energoatom — de data aceasta ca vicepreședinte al companiei.

Jurnaliștii au relatat ulterior că, în urma numirii sale, companii legate de oligarhii Rinat Ahmetov și Ihor Kolomoiski au putut achiziționa volume substanțiale de energie electrică la prețuri reduse.

Halușcenko, numit ministru al Energiei în Ucrainei

Pe 29 aprilie 2021, Halușcenko a fost numit ministru al energiei al Ucrainei, din nou cu sprijinul lui Șefir.

Chiar înainte de vot, parlamentarii opoziției au subliniat legăturile sale anterioare cu „oligarhul Derkach”.

Odată ajuns în funcție, Halușcenko ar fi început să instaleze susținători loiali în funcții de conducere în cadrul companiilor energetice de stat.

De-a lungul timpului, ar fi dat afară oficiali care nu-i plăceau și membri ai consiliilor de supraveghere independente, create la insistențele partenerilor occidentali pentru a crește transparența în acest sector.

Publicația ucraineană Dzerkalo Tyzhnia (Oglinda Săptămânii) a descris procesul ca o plasare a industria energetice a Ucrainei sub „control manual”, relatând că Halușcenko a acționat cu aprobarea șefului de cabinet al președintelui de atunci, Andriy Yermak.

The New York Times a relatat ulterior că Halușcenko a facilitat o schemă de corupție la scară largă la Energoatom, blocând candidații „indezirabili” să se alăture consiliului de supraveghere.

Membrii echipei sale s-au confruntat cu acuzații de corupție

După ce Rusia a invada Ucraina, în 2022, infrastructura energetică a Ucrainei a fost supusă unui atac neobosit. Experții din industrie au criticat în repetate rânduri Ministerul Energiei pentru că nu a fortificat corespunzător instalațiile critice.

În ciuda promisiunilor unui sistem de protecție pe trei niveluri, până în toamna anului 2025, al treilea nivel – structuri masive de beton concepute pentru a proteja siturile energetice de rachete și atacuri aeriene – era finalizat în proporție de doar 54% .

Halușcenko a fost, de asemenea, criticat pentru că a insistat să achiziționeze reactoare nucleare de fabricație rusească din Bulgaria pentru Centrala Nucleară Hmelnițkii (o tranzacție care nu a fost încă finalizată).

În același timp, membrii echipei sale s-au confruntat cu acuzații de corupție. În vara anului 2024, trei înalți oficiali și ministrul adjunct al Energiei, Oleksandr Kheilo, au fost desemnați oficial ca suspecți – un statut procedural conform legislației ucrainene – într-un caz de corupție.

Anchetatorii au declarat că au cerut 500.000 de dolari de la companii în schimbul documentelor care să permită evacuarea echipamentelor miniere din zonele de luptă.

Operațiunea Midas

Pe fondul scandalurilor tot mai numeroase, Halușcenko a fost mutat în fruntea Ministerului Justiției în timpul unei remanieri guvernamentale din iulie 2025. Dar nu a avut timp să se instaleze în noua funcție.

Până în toamna anului 2025, Halușcenko însuși fusese supus anchetei organismelor independente anticorupție din Ucraina.

În noiembrie, detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) au percheziționat domiciliul fostului ministru al Energiei în cadrul unei anchete privind presupusa delapidare a fondurilor alocate structurilor de protecție de la instalațiile energetice.

Două zile mai târziu, a fost suspendat din funcția de ministru al Justiției.

Cazul a făcut parte dintr-o amplă operațiune NABU numită Midas, lansată în 2024 și care s-a desfășurat pe parcursul a mai bine de un an.

Potrivit NABU, un grup de politicieni și oameni de afaceri cu legături politice au primit mită de la companii care căutau contracte cu firma de energie nucleară de stat Energoatom. Anchetatorii l-au identificat pe omul de afaceri Timur Mindich , prieten și fost asociat de afaceri al președintelui Zelenski, ca fiind o figură centrală în schemă, se mai arată în analiza publicată de Meduza.

Halușcenko considerat una dintre figurile cheie în scandalul „Mindichgate”

Mindich însuși nu a fost niciodată reținut. La scurt timp după ce numele său a apărut în știri, a părăsit Ucraina pentru Israel.

Halușcenko, deși considerat una dintre figurile cheie în ceea ce presa ucraineană a numit „Mindichgate”, nu i-a urmat imediat exemplul.

La mijlocul lunii noiembrie, Zelenski l-a demis din Consiliul Național de Securitate și Apărare.

La scurt timp după aceea, Parlamentul l-a demis din funcția de ministru al Justiției.

În decembrie 2025, jurnaliștii au relatat că fiul lui Halușcenko, Maksym, în vârstă de 18 ani, studia la una dintre cele mai scumpe universități din Elveția, unde taxele anuale de școlarizare sunt de aproximativ 200.000 de dolari – mai mult decât venitul oficial al fostului ministru.

Cam în aceeași perioadă, vorbind cu reporterii ucraineni care l-au localizat în Israel, Mindich a recunoscut că îl cunoștea pe Halușcenko, dar a negat că i-ar fi dat vreo instrucțiune legată de corupția de la Energoatom.

Anchetatorii spun că Halușcenko a câștigat 9 milioane de dolari din schema „Energoatom”

Temându-se să fie arestat, Halușcenko a încercat în cele din urmă să părăsească Ucraina, însă nu a reușit.

În noaptea de 14 spre 15 februarie 2026, ofițerii NABU l-au reținut într-un tren Kiev-Varșovia.

A doua zi, a fost desemnat oficial suspect, sub acuzația de participare la o organizație criminală și spălare de fonduri ilicite.

Anchetatorii spun că a co-fondat o fundație înregistrată în Anguilla, un teritoriu britanic din Caraibe, ale cărei conturi primeau venituri din activități ilegale în sectorul energetic.

Înalta Curte Anticorupție din Ucraina l-a arestat preventiv, stabilind cauțiunea la 425 de milioane de grivne (aproximativ 9,8 milioane de dolari).

Halușcenko susține că nu își poate permite cauțiunea și va fi ținut în arest preventiv „ani de zile”.

În cadrul unei ședințe de judecată din 17 februarie, au ieșit la iveală noi detalii despre presupusul rol al lui Halușcenko în schema Mindich.

Deși procurorii de la SAPO au descris poziția sa în cadrul grupării criminale ca fiind „de rang inferior”, anchetatorii spun că a câștigat 9 milioane de dolari din schema Energoatom între 2020 și 2025. El neagă acuzația.

Deocamdată, Halușcenko va rămâne în arest până la mijlocul lunii aprilie, când este așteptată următoarea audiere în cazul său.

