Explozie în capitala Indiei, lângă Fortul Roșu, fostul palat imperial. Autoritățile anunță cel puțin 8 persoane decedate

O mașină a explodat în capitala Indiei, New Delhi, în apropierea Fortului Roșu. În urma exploziei, 8 persoane au decedat, iar incendiul care a urmat deflagrației s-a extins la mai multe vehicule parcate în apropiere, au anunțat autoritățile de la New Delhi.

Mai multe autospeciale de pompieri s-au deplasat la fața locului după ce explozia a fost raportată în apropierea uneia dintre porțile stației de metrou Fort Roșu, au declarat serviciile de pompieri ale orașului. Fost palat imperial, Fortul Roșu este o atracție turistică majoră în New Delhi. Cauza exploziei a rămas neclară.