Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”

09 mart. 2026, 10:49, Știri externe
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în fața unei sinagogi din Liège, un oraș din estul Belgiei, relatează BFMTV. Cauza este încă necunoscută, a declarat poliția locală, care a precizat că nu au existat răniți și că „s-au înregistrat doar pagube materiale”.

Explozia a avut loc cu puțin înainte de ora 4 dimineața în fața sinagogii situate pe strada Léon Frédéricq din Liège, iar ferestrele clădirilor situate vizavi au fost sparte, a precizat un purtător de cuvânt al poliției din Liège, într-un comunicat.

A fost stabilit un perimetru de securitate pentru a permite efectuarea primelor investigații.

„Primarul și consiliul orașului condamnă ferm acest act extrem de violent de antisemitism, care contravine tradiției orașului Liège. Importarea conflictelor străine în orașul nostru este exclusă ”, a declarat primarul orașului Liège luni dimineață, conform La Libre Belgique.

Sinagoga, construită în 1899, este și un muzeu care prezintă diverse obiecte de cult și istoria comunității evreiești din Liège, potrivit site-ului său web.

„Chiar în fața sinagogii era un exploziv și toată fațada mea, toate geamurile au fost spulberate și totul a explodat. Așa că am fost treziți de zgomot și, după aceea, când am coborât, am văzut că totul era distrus”, declară un locuitor.

Incidentul are loc în contextul tensiunilor crescute din Orient, existând temeri că ar putea fi activate „celule adormite” ale grupărilor teroriste coordonate de Teheran.

