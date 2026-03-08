Prima pagină » Știri externe » Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei

Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineața. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei

Mihai Tănase
08 mart. 2026, 08:13, Știri externe

O explozie puternică a avut loc duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube la intrarea secției consulare. Din fericire în urma exploziei nu au existat victime.

O explozie a avut loc duminică dimineață la ambasada Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei, provocând pagube minore clădirii, dar fără a provoca victime, au anunțat autoritățile norvegiene, citate de CNN.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 1:00 dimineața, în apropierea complexului diplomatic situat în vestul orașului Oslo. Martorii au declarat pentru presa locală că au auzit o explozie puternică, iar la scurt timp în zonă a fost observat fum.

„Am stabilit că o explozie a afectat ambasada americană”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei, Mikael Dellemyr.

Potrivit acestuia, explozia s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei.

Poliția norvegiană a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului și pentru a identifica persoanele responsabile. Echipele de intervenție au verificat zona pentru a exclude existența altor dispozitive explozive.

„Poliţia este în dialog cu ambasada şi nu există informaţii privind persoane rănite”, a transmis departamentul de poliție din Oslo într-un comunicat oficial.

Până la acest moment, reprezentanții ambasadei Statelor Unite din Oslo nu au oferit un punct de vedere oficial. De asemenea, Departamentul de Stat al SUA nu a transmis încă o reacție publică privind incidentul.

Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral" asupra spațiului aerian iranian"

