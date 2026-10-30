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Explozie la o fabrică de muniție din Spania. Bilanț: 5 răniți

Explozie la o fabrică de muniție din Spania. Bilanț: 5 răniți
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Cinci persoane au fosr rănite după ce a avut loc o explozie masivă într-o fabrică El Fargue de muniție în Granada, Spania. Sunetul exploziei a provocat panică în rândul localnicilor. Serviciile de urgență au intervenit rapid. 

Incidentul a avot loc la 08:58 dimineața, ora locală a Spaniei, au anunțat Serviciile de Urgență din Andaluzia. Mai multe elicoptere au fost văzute cum survolau zona, în timp ce autoritățile evaluează situația.

Bilanțul: 5 răniți

Polițiștii locali, pompierii, poliția națională și echipajele de ambulanță au venit la locul accidentului, relatează ziarul Express. Ziarul precizează că nu s-au raportat persoane rănite grav. Numai cinci muncitori au fost răniți ușor de șocul exploziei.

Doi dintre ei au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare. Ceilalți trei au fost transportați la spital după ce au acuzat probleme de auz după bubuitura exploziei. Explozia a provocat un mic indendiu de vegetație, dar pompierii au intervenit pentru a stinge focul.

Context

Incidentul a avut loc tocmai când Spania este în doliu național ca urmare a accidentului feroviar catastrofal pe linia dintre Madrid și Sevilla. Două trenuri de mare viteză, în care se aflau 540 de pasageri, s-au ciocnit, rezultând 68 de morți și 77 de răniți. Coliziunea a avut loc dintr-o eroare umană.

De asemenea, explozia are loc și în contextul în care s-au raportat sabotaje rusești pe teritoriul țărilor membre NATO, fiind vizate în special fabricile de muniție destinată ajutorării Ucrainei.

Sursa Foto: X

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