Organizaţia Salvaţi Copiii salută decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) privind emisiunea de succes „Insula iubirii”, difuzată de Antena 1. Forul care reglementează mediul audiovizual a decis că emisiunea ar trebui clasificată cu marcaj „15” şi difuzată doar după ora 23.00. În orice emisiune ar trebui să primeze interesul superior al copilului, amintește ONG-ul.

Organizaţia explică, într-o poziţie pentru Paginademedia.ro, că reality-show-ul conţine elemente de sexualizare a relaţiilor, reprezentări degradante ale femeilor şi comportamente care nu ar trebui prezentate copiilor ca modele de relaţionare.

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Numeroși telespectatori au făcut sesizări la CNA

Decizia a fost adoptată miercuri, 28 octombrie, cu 7 voturi pentru şi 4 împotrivă, în urma unei sesizări formulate de Salvaţi Copiii, dar şi de la alţi telespectatori.

„Principiul interesului superior al copilului, consacrat de art. 2 din Legea nr. 272/2004 şi impus expres furnizorilor media prin art. 2 din Codul CNA, obligă inclusiv televiziunile comerciale, ale căror responsabilităţi nu dispar prin invocarea obligaţiilor părinţilor”, mai arată punctul de vedere semnat de Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al organizaţiei, în reacţia trimisă Paginademedia.ro.

Salvaţi Copiii: Peste 100.000 de copii au urmărit Insula Iubirii

În continuare, organizaţia invocă date de audienţă care arată emisiunea ajunge la un număr important de copii, inclusiv la cei sub 12 ani. Astfel, lotrivit datelor prezentate de acest ONG, vineri, 16 octombrie, Insula Iubirii a fost urmărită, în medie, în fiecare minut, de 104.050 de copii cu vârste între 4 şi 12 ani şi de 71.850 de adolescenţi cu vârste între 13 şi 17 ani.

În ziua următoare, cifrele au fost de 90.170 de copii între 4 şi 12 ani, respectiv 60.140 de adolescenţi între 13 şi 17 ani.

Organizaţia menționează şi de un studiu realizat în 2025, potrivit căruia 47,5% dintre copiii cu vârste între 8 şi 14 ani consultaţi declarau că urmăreau emisiunea aproape în întregime. Dintre cei care o urmăreau, 74,7% o vizionau singuri. Nota de apreciere acordată emisiunii în cercetarea respectivă a fost de 6,58 din 10, mai transmite organizaţia.

ONG-ul desființează argumentele din dezbaterea CNA

Reprezentanta Salvaţi Copiii afirmă că dezbaterea care a precedat decizia CNA a fost superficială şi critică argumentele invocate împotriva reclasificării emisiunii. Din punctul de vedere al ONG-ului care apără drepturile copilului, televiziunea ar trebui să ofere educație în domeniul relațiilor sănătoase. În realitate, lucrurile stat exact invers.

„Dezbaterea care a precedat somaţia formulată de CNA ne-a dezamăgit profund. Am aflat din ea că în nicio altă emisiune de pe glob nu se consumă atâta apă în loc de alcool, că televiziunile generaliste au dificultăţi economice, că grila nu ar fi treaba Consiliului şi că e greu de crezut că un copil de 4 ani ţine telecomanda. Am putea răspunde pe larg argumentelor împotriva iniţiativei noastre, însă alegem să nu prelungim o polemică pe care caracterul mercantil al unora dintre ele o îndepărtează de singura preocupare esenţială: protejarea educaţiei copiilor despre relaţiile dintre oameni. O dezbatere serioasă ar trebui să privească felul în care media îi poate ajuta pe copii să înţeleagă respectul, reciprocitatea şi consimţământul, să recunoască abuzul şi să construiască relaţii sănătoase, oferindu-le resurse pentru a deveni adolescenţi şi adulţi informaţi, fericiţi şi împliniţi, în loc să-i familiarizeze cu acest soi de spectacol”, spune reprezentanta Salvaţi Copiii.

Decizia CNA este deplin justificată

Organizaţia mai adaugă că televiziunile au responsabilitatea de a respecta regulile privind protecţia minorilor, dincolo de obligaţiile părinţilor de a supraveghea conţinutul urmărit de copii.

Salvaţi Copiii face trimitere la articolele 19 şi 20 din Decizia CNA nr. 573/2025 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Potrivit organizaţiei, prevederile referitoare la clasificarea programelor şi la difuzarea conţinutului vulgar, trivial, obscen sau degradant justifică pe deplin mutarea emisiunii după ora 23.00.