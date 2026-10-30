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Guvernul Niculescu prelungește încă trei luni măsurile pentru limitarea creșterii prețului la motorină

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Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va prelungi, în ședința de vineri, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea creșterilor la prețul motorinei cu încă trei luni.

Decizia are în vedere menținerea presiunilor asupra pieței internaționale, dar și evoluția prețurilor la pompă, care au continuat să crească în ultimele luni, în ciuda măsurilor de sprijin aflate deja în vigoare.

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„Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneţi accentul pe monitorizarea situaţiei privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze, şi funcţionarea sistemului. Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, şi ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei”, a declarat Niculescu, la începutul şedinţei de Guvern.

Fără limitarea accizei, motorina ar fi ajuns la 11,72 lei pe litru

Autoritățile susțin că prelungirea măsurilor este justificată și de faptul că, în perioada 13 septembrie – 12 octombrie 2026, cotația motorinei Platts a fost cu 43,6% peste media ultimelor 12 luni, în timp ce cotația petrolului Brent a înregistrat o creștere de 23,2%.

În cazul motorinei, creșterea prețului la pompă a fost limitată de reducerea accizei. Fără această facilitate, prețul mediu ar fi ajuns la aproximativ 11,72 lei pe litru, cu circa 29% peste media ultimelor 12 luni, potrivit estimărilor prezentate în document.

Proiectul prevede că mecanismul de reducere a accizei va funcționa în continuare pe perioade de câte 15 zile, în funcție de evoluția indicatorilor de piață. Dacă variația cotațiilor internaționale sau a prețurilor la pompă va coborî sub pragul de 5%, reducerea accizei nu se va mai aplica pentru următoarea perioadă de analiză.

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