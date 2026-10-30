Guvernul Niculescu prelungește încă trei luni măsurile pentru limitarea creșterii prețului la motorină

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va prelungi, în ședința de vineri, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea creșterilor la prețul motorinei cu încă trei luni.

Decizia are în vedere menținerea presiunilor asupra pieței internaționale, dar și evoluția prețurilor la pompă, care au continuat să crească în ultimele luni, în ciuda măsurilor de sprijin aflate deja în vigoare.

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