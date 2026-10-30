Un elicopter la bord s-a prăbușit în Himalaya. Pilotul și cei cinci pelerini hinduși de la bord sunt dați dispăruți

Un elicopter care transporta șase oameni s-a prăbușit în nordul Indiei. O operațiune de găsire și salvare a fost inițiată de autoritățile locale.

Elicopterul s-ar fi prăbușit în zona montană de lângă un sat. La bord se aflau pilotul și cinci pelerini. Toți oamenii de la bord sunt de sex masculin, relatează The Sun.

Echipajele de salvare îi caută la ora aceasta lângă Joshimath, în Chamoli, statul Uttarakhand, unde se crede că s-ar fi prăbușit elicopterul.

Rapoartele susțin că elicopterul a decolat vineri după-amiază, pe ninsoare, de la Badrinath, un loc de pelerinaj hindus. În regiune a fost emis cod portocaliu de vreme rea, autoritățile avertizând că ar putea avea loc furtuni cu fulgere și grindină.

Uttarakhand, un stat himalayan din India, se învecinează cu China și Nepal. Această regiune are multe lăcașuri sfinte hinduse și atrage anual milioane de pelerini.Tot mai mulți folosesc elicoptereleca o modalitate de transport rapid de la un templu la altul.

Autoritățile locale precizează că s-a pierdut comunicarea după ce elicopterul a dispărut de pe radar, tocmai când zburase deasupra Văii Joshimath.

În ultimul deceniu, în Uttarakhand,au avut loc 12 accidente cu elicoptere. Cinci elicoptere prăbușite au dus la decese, iar celelalte șapte au aterizat de urgență, fie au raportat persoane rănite.

În iunie 2025, șapte oameni au murit după ce un elicopter de pelerinaj s-a prăbușit lângă Kedarnath. Alte șapte persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe aceeași rută de pelerinaj în octombrie 2022.

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