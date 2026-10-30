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Guvernul modifică regulile privind despăgubirile pentru culturile de porumb și floarea soarelui afectate de secetă

Guvernul modifică regulile privind despăgubirile pentru culturile de porumb și floarea soarelui afectate de secetă
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Guvernul discută, în ședința de vineri, 30 octombrie, un proiect de hotărâre care modifică regulile de acordare a sprijinului financiar de urgență pentru agricultorii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de seceta pedologică din 2025.

Proiectul vizează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 751/2026 și urmărește corectarea formulei de calcul a ajutorului, astfel încât despăgubirile să țină cont de suprafețele confirmate în urma verificărilor oficiale efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Cererile depuse rămân valabile. APIA verifică suprafețele eligibile

Una dintre principalele modificări vizează modul de calcul al sprijinului financiar. Noua formulă are la bază suprafețele determinate de APIA în urma controalelor administrative și a verificărilor în teren pentru anul 2025.

Ministerul Agriculturii justifică schimbarea prin necesitatea eliminării neclarităților din aplicarea gradului de calamitate, care au dus la riscul unor calcule eronate ale sumelor cuvenite fermierilor.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat anterior că eroarea privește aplicarea procentului de calamitate de două ori în formula de calcul. Potrivit acestuia, noua metodă urmărește să asigure o compensare corectă a pierderilor de venit.

Cererile depuse deja de agricultori rămân valabile. Fermierii nu trebuie să depună noi solicitări doar ca urmare a modificării formulei, iar sumele urmează să fie stabilite pe baza noilor reguli și a suprafețelor verificate de APIA.

Ce despăgubiri oferă statul pentru fermierii afectați de secetă

Schema de sprijin, aprobată prin HG nr. 751/2026, dispune de un buget total de aproximativ 155,36 milioane de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro. Fondurile provin în proporții egale din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat.

Cuantumul maxim al ajutorului este de 333 de lei pe hectar pentru culturile afectate în proporție de peste 90%, până la 100%. Pentru grade de afectare mai mici, dar de cel puțin 30%, sprijinul se calculează proporțional, potrivit condițiilor stabilite prin schema de ajutor. Guvernul ar putea modifica însă valoarea despăgubirilor.

Măsura vizează producătorii agricoli care au cultivat porumb și/sau floarea-soarelui în 2025 și care dețin documentele oficiale necesare pentru constatarea pagubelor provocate de secetă.

Plățile trebuie efectuate până la 31 decembrie 2026

Modificarea regulilor are loc în contextul în care autoritățile trebuie să stabilească sumele cuvenite fermierilor și să finalizeze plățile până la 31 decembrie 2026.

Proiectul urmărește să asigure o aplicare unitară a schemei și să elimine diferențele dintre suprafețele consemnate în procesele-verbale de constatare a pagubelor și cele confirmate prin verificările APIA.

În acest moment, actul normativ se află pe agenda ședinței de Guvern. Forma finală a măsurilor depinde de decizia Executivului.

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