NYT: Donald Trump l-ar fi ajutat pe Flavio Bolsonaro să fugă în SUA, după ce justiția i-a interzis să plece. Traseul secret prin care senatorul brazilian a ajuns la Miami

Președintele Donald Trump și consilierii săi l-ar fi ajutat pe Flavio Bolsonaro să părăsească Brazilia, după înfrângerea în alegeri și o decizie judecătorească prin care i se interzicea să plece din țară. Senatorul ar putea primi rezidență permanentă în SUA, potrivit NYT.

Președintele Trump și membri ai administrației sale ar fi facilitat fuga în Statele Unite a senatorului brazilian de extremă dreapta Flavio Bolsonaro, după ce acesta a pierdut alegerile prezidențiale și a fost vizat de o interdicție judecătorească de a părăsi Brazilia, scrie The New York Times, care citează surse din cadrul guvernului american.

Conform publicației americane, Flavio Bolsonaro se află în prezent în Florida, unde beneficiază de un „statut temporar” de imigrare, acordat la „ordinele” președintelui Donald Trump. Sursele citate susțin că senatorul ar urma să primească ulterior dreptul de ședere permanentă pe teritoriul american.

Flavio Bolsonaro a fugit din Brazilia împreună cu familia. Traseul până în Statele Unite

Luni, după înfrângerea sa electorală, Flavio Bolsonaro a fost notificat cu privire la o hotărâre judecătorească prin care i se interzicea să părăsească Brazilia și era obligat să își predea pașaportul. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de spălare de bani.

În ciuda restricțiilor, fostul candidat la președinție a reușit să plece din țară împreună cu soția și cele două fiice.

Familia Bolsonaro a traversat frontiera terestră dintre Brazilia și Argentina, apoi s-a îmbarcat într-un avion privat de pe aeroportul din Puerto Iguazú. Aeronava a efectuat o escală la Guayaquil, în Ecuador, înainte de a ateriza miercuri la Miami, în statul american Florida.

Potrivit unei persoane familiarizate cu operațiunea, citată de NYT, zborul privat ar fi fost organizat cu implicarea lui Jason Miller, strateg de comunicare și consilier al Casei Albe.

Administrația Trump ar pregăti acordarea rapidă a rezidenței permanente

Sursele guvernamentale americane citate de publicație susțin că Flavio Bolsonaro ar putea beneficia de o procedură accelerată pentru obținerea dreptului de ședere permanentă în Statele Unite.

„Se așteaptă ca Bolsonaro să solicite la un moment dat un statut de rezident permanent în SUA, cunoscut ca green card”, se arată în articolul The New York Times, care citează un oficial american.

Potrivit aceleiași surse, solicitarea senatorului „va fi procesată rapid”, după un model similar celui aplicat în cazul fratelui său mai mic, Eduardo Bolsonaro. Acesta locuiește în Texas și ar fi obținut în luna iulie aprobarea accelerată a cererii sale de rezidență permanentă.

Eduardo Bolsonaro are relații apropiate cu administrația Trump și se află „în contact” cu Jason Miller, consilierul despre care NYT susține că a coordonat transportul fratelui său în Statele Unite.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a confirmat pentru publicația americană că Flavio Bolsonaro și membrii familiei sale au fost supuși procedurilor de control la intrarea în țară. Potrivit instituției, aceștia „au fost primiți și verificați” de agenții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), după care li s-a permis să plece.

The New York Times mai precizează că un registru public guvernamental, consultat de jurnaliștii publicației, „sugerează că Flavio Bolsonaro a prezentat la sosire un pașaport diplomatic anulat”.