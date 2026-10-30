Daniel Zamfir propune fuziuni la nivelul mai multor companii de stat și reorganizarea Romarm. Ministrul vrea eliminarea pozițiilor bănoase din consiliile de administrație

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat în conferința de presă, susținută vineri 30 noiembrie, că propune o serie de fuziuni la nivelul mai multor companii: între Poşta Română şi Romfilatelia, între Plafar şi Salrom şi între Telegondola Mamaia şi SC Mamaia. Scopul e ca pozițiile bănoase din consilii de administrație să dispară.

„Voi convoca AGA la Poşta Română şi la Romfilatelia pentru a demara procedurile de fuziune a celor două companii. Vom elimina cinci poziţii. (…) Cele două comasări pe care le doresc, fuziuni ale companiilor, discutăm de SC Mamaia SA, care va fuziona cu Telegondola.

Eu m-am şi întrebat cum de Ministerul Economiei este acţionar în SRL Telegondola-Mamaia. Este acţionar. Această societate, Telegondola SRL, vreau să fuzioneze rapid cu societatea Mamaia SA şi să reducem acolo cinci poziţii de membri în consiliul de administraţie. La Romfilatelia reducem cinci poziţii”, a declarat Daniel Zamfir.

Schimbări radicale la Plafar, Salrom și SC Mamaia S.A.

„Plafarul va fuziona cu Salrom. Este o altă intenţie de-a mea de a comasa. Astea trei instituţii le-am în plan să comasez Plafarul cu Salrom, Telegondola cu Mamaia SA şi Poşta Română şi Romfilatelia”, a explicat ministrul Economiei.

Romarm va fi reorganizată