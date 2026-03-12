Prima pagină » Actualitate » Ce eroare comisă de David Popovici a transformat înotul pentru totdeauna. World Aquatics a luat decizia pentru cursele de 400 de metri

Ce eroare comisă de David Popovici a transformat înotul pentru totdeauna. World Aquatics a luat decizia pentru cursele de 400 de metri

12 mart. 2026, 09:58, Actualitate
Ce eroare comisă de David Popovici a transformat înotul pentru totdeauna. World Aquatics a luat decizia pentru cursele de 400 de metri
Ce eroare comisă de David Popovici a transformat înotul

În 2021, o eroare comisă de David Popovici la Campionatele Europene de înot a contribuit decisiv la modificarea regulamentului din natația internațională, scrie PROSPORT. Astfel, noile reglementări sunt, deja, în vigoare.

De acum înainte, toți sportivii înotători vor avea o misiune mai ușoară în probele de anduranță.

Regulamentul de natație, modificat

Presa internațională reamintește de eroarea lui David Popovici din 2021, în urma căreia regulamentul de natație a fost modificat de World Aquatics. La „europenele” de natație în bazin scurt, din 2021, de la Kazan, Rusia, David Popovici a comis o gafă colosală și a ratat finala probei de 400 de metri liber, deși conducea detașat în seria sa de calificări, punctează Prosport.

Cum a fost posibil? Proba de 400 de metri liber nu era una obișnuită pentru Popovici, iar talentatul sportiv român a aproximat eronat distanța și s-a oprit la marginea bazinului cu două lungimi înainte de final. El a fost atenționat de organizatorii evenimentului din Kazan, însă a pierdut îndeajuns de mult timp pentru a nu mai putea obține calificarea pe tabloul semifinalelor.

Greșeala pe care a făcut-o românul nu a fost singura de acest fel. Printr-un moment similar a trecut și Lukas Maertens, un mare înotător din Germania, care a gafat identic la Campionatele Naționale de juniori de la Berlin.

Pornind de la precedentul înregistrat de David Popovici, Federația Internațională de Natație a decis să modifice regulamentul.

Potrivit celebrei reviste de specialitate SwimSwam, „World Aquatics a implementat regulamentul actualizat la nivel de competiții. Astfel, federația va trata acum proba de 400 de metri liber la fel cum tratează și cursele mai lungi, de 800 sau 1500 de metri liber. Concret înotătorii din proba de 400 de m liber vor avea acum contoare de ture și un clopoțel sau fluier îi va avertiza înainte de ultima lungime de bazin”.

Ce s-a întâmplat la „europenele” din 2021

Acum cinci, pentru că nu era foarte obișnuit cu proba de 400 de metri liber, românul David Popovici s-a oprit cu 50 de metri, respectiv cu două lungimi de bazin (n.r. – bazin scurt, 25 de metri), înainte de finalul cursei.

Și CS Dinamo a comentat, atunci, eroarea campionului, printr-o postare pe platformele de socializare:

„David Popovici și-a făcut încălzirea cu 400 metri liber, o probă încheiată cu «stop» neprevăzut. David a condus detașat seria sa, dar s-a oprit după 14 bazine (din cele 16 totale). Și-a dat seama că mai e de tras, a reintrat în cursă, dar secundele pierdute l-au privat de intrarea în finală.

O mică eroare a unui mare campion, care nu arată altceva decât că David este la început de drum și încă învață, de la o cursă la alta. Și învață repede! Cândva, ne vom aminti amuzați că în cariera unui mare sportiv se întâmplă și mici accidente. Capul sus, David! Mai sunt încă două curse aici, la Kazan (100 și 200 m liber), plus alte câteva mii înaintea ta!”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

David Popovici a spus care e dorința sa cea mai mare. „Mi-ar plăcea foarte mult”

David Popovici, impresionat de întâlnirea cu Victor Rebengiuc. „Recunoscător pentru acest moment”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
11:11
Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu anunță controale masive la mașinile de mare tonaj: „Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini”
11:00
Ciprian Ciucu anunță controale masive la mașinile de mare tonaj: „Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini”
FLASH NEWS Mama lui Bolojan își îndeamnă fiul să nu demisioneze la presiunea PSD-ului: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
10:50
Mama lui Bolojan își îndeamnă fiul să nu demisioneze la presiunea PSD-ului: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
COMERȚ Un român a crezut că nu vede bine: cât poate să coste acest produs alimentar de lux. „Un coleg a cumpărat o mașină cu banii ăștia”
10:21
Un român a crezut că nu vede bine: cât poate să coste acest produs alimentar de lux. „Un coleg a cumpărat o mașină cu banii ăștia”
ULTIMA ORĂ A murit Mugurel Vrabete! Doliu în trupa Holograf
09:48
A murit Mugurel Vrabete! Doliu în trupa Holograf
AUTO MAE a transmis atenționări de călătorie pentru Belgia și Bulgaria. La ce să fie atenți românii care călătoresc în aceste țări
09:17
MAE a transmis atenționări de călătorie pentru Belgia și Bulgaria. La ce să fie atenți românii care călătoresc în aceste țări
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Digi24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
MedLife anunță primele rezultate ale primului studiu de genomică din România
CULTURĂ Debut în stil mare pe Broadway pentru Barack și Michelle Obama cu relansarea piesei „Proof”, premiată cu Tony și Pulitzer
11:08
Debut în stil mare pe Broadway pentru Barack și Michelle Obama cu relansarea piesei „Proof”, premiată cu Tony și Pulitzer
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În momentul votului din Parlament doar 60 de parlamentari văzuseră documentul transmis de președinte”
11:00
Dan Dungaciu: „În momentul votului din Parlament doar 60 de parlamentari văzuseră documentul transmis de președinte”
Gândul de Vreme Schimbări bruște de temperatură. Unde se vor înregistra azi -8 grade. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră pentru Gândul
10:51
Schimbări bruște de temperatură. Unde se vor înregistra azi -8 grade. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră pentru Gândul
RĂZBOI Momentul în care SUA distrug mai multe avioane iraniene C-130 Hercules și P-3F Orion, de origine americană, aflate în bazele militare ale Teheranului
10:44
Momentul în care SUA distrug mai multe avioane iraniene C-130 Hercules și P-3F Orion, de origine americană, aflate în bazele militare ale Teheranului
ECONOMIE INS: Exporturile au scăzut cu 4,7% iar importurile au scăzut cu 7,7%, în ianuarie 2026, faţă de 2025. Deficitul balanţei comerciale a scăzut cu 15,5%
10:41
INS: Exporturile au scăzut cu 4,7% iar importurile au scăzut cu 7,7%, în ianuarie 2026, faţă de 2025. Deficitul balanţei comerciale a scăzut cu 15,5%
VIDEO Ion Cristoiu: AUR a votat împotriva lui Nicușor Dan și nu a lui Donald Trump
10:24
Ion Cristoiu: AUR a votat împotriva lui Nicușor Dan și nu a lui Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe