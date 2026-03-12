Ce eroare comisă de David Popovici a transformat înotul pentru totdeauna. World Aquatics a luat decizia pentru cursele de 400 de metri

În 2021, o eroare comisă de David Popovici la Campionatele Europene de înot a contribuit decisiv la modificarea regulamentului din natația internațională, scrie PROSPORT. Astfel, noile reglementări sunt, deja, în vigoare.

De acum înainte, toți sportivii înotători vor avea o misiune mai ușoară în probele de anduranță.

Regulamentul de natație, modificat

Presa internațională reamintește de eroarea lui David Popovici din 2021, în urma căreia regulamentul de natație a fost modificat de World Aquatics. La „europenele” de natație în bazin scurt, din 2021, de la Kazan, Rusia, David Popovici a comis o gafă colosală și a ratat finala probei de 400 de metri liber, deși conducea detașat în seria sa de calificări, punctează Prosport.

Cum a fost posibil? Proba de 400 de metri liber nu era una obișnuită pentru Popovici, iar talentatul sportiv român a aproximat eronat distanța și s-a oprit la marginea bazinului cu două lungimi înainte de final. El a fost atenționat de organizatorii evenimentului din Kazan, însă a pierdut îndeajuns de mult timp pentru a nu mai putea obține calificarea pe tabloul semifinalelor.

Greșeala pe care a făcut-o românul nu a fost singura de acest fel. Printr-un moment similar a trecut și Lukas Maertens, un mare înotător din Germania, care a gafat identic la Campionatele Naționale de juniori de la Berlin.

Pornind de la precedentul înregistrat de David Popovici, Federația Internațională de Natație a decis să modifice regulamentul.

Potrivit celebrei reviste de specialitate SwimSwam, „World Aquatics a implementat regulamentul actualizat la nivel de competiții. Astfel, federația va trata acum proba de 400 de metri liber la fel cum tratează și cursele mai lungi, de 800 sau 1500 de metri liber. Concret înotătorii din proba de 400 de m liber vor avea acum contoare de ture și un clopoțel sau fluier îi va avertiza înainte de ultima lungime de bazin”.

Ce s-a întâmplat la „europenele” din 2021

Acum cinci, pentru că nu era foarte obișnuit cu proba de 400 de metri liber, românul David Popovici s-a oprit cu 50 de metri, respectiv cu două lungimi de bazin (n.r. – bazin scurt, 25 de metri), înainte de finalul cursei.

Și CS Dinamo a comentat, atunci, eroarea campionului, printr-o postare pe platformele de socializare:

„David Popovici și-a făcut încălzirea cu 400 metri liber, o probă încheiată cu «stop» neprevăzut. David a condus detașat seria sa, dar s-a oprit după 14 bazine (din cele 16 totale). Și-a dat seama că mai e de tras, a reintrat în cursă, dar secundele pierdute l-au privat de intrarea în finală.

O mică eroare a unui mare campion, care nu arată altceva decât că David este la început de drum și încă învață, de la o cursă la alta. Și învață repede! Cândva, ne vom aminti amuzați că în cariera unui mare sportiv se întâmplă și mici accidente. Capul sus, David! Mai sunt încă două curse aici, la Kazan (100 și 200 m liber), plus alte câteva mii înaintea ta!”.

