MAE a transmis atenționări de călătorie pentru Belgia și Bulgaria. La ce să fie atenți românii care călătoresc în aceste țări

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, joi, 12 martie 2026, este anunțată o grevă națională. De asemenea, MAE a transmis o atenționare și asupra Bulgariei, țară vecină.

În Belgia sunt așteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar și rutier în regiunile Bruxelles, Flandra și Valonia.

Recomandările MAE pentru Belgia

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale aeroporturilor și companiilor de transport belgiene:

* https://www.brusselsairport.be/en/passengers

* https://www.brussels-charleroi-airport.com/en

* https://www.belgiantrain.be/fr

* https://www.stib-mivb.be/

* https://www.delijn.be/en/

* https://www.letec.be

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234369 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.

Bulgaria închide „Podul Prieteniei”

În ceea ce privește Bulgaria, MAE anunță că Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis temporar pe ambele sensuri pentru „reparații de urgență”. Circulația pe podul care face legătura între Giurgiu și Ruse va fi suspendată pentru toate categoriile de vehicule. Restricția traficului va avea loc joi, de la ora 10:00, până la 15:00.

Autoritățile bulgare au anunțat podul va fi închis pentru „reparații de urgență la suprafața drumului”.

MAE anunță că românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2971 2858 și +359 2973 3510. De asemenea, ministerul anunță că pentru situațiile de urgență este disponibil numărul de urgență al Ambasadei României la Sofia: +359 879 440 758.

„MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, www.mae.ro și www.meteoalarm.org și reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, se mai arată în comunicatul emis.

Privind suspendarea traficului rutier, IPJ Giurgiu a recomandat participanților la trafic să ia măsuri din timp pentru reconfigurarea traseului în perioadele menționate.

În vederea evitării blocajelor și reducerea timpului de așteptare, polițiștii recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

Județul Dolj – Calafat, Bechet

Județul Teleorman – Zimnicea, Turnu Măgurele

Județul Călărași – Călărași

Județul Constanța – Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

