Se reaprinde flacăra războiului în Yemen? Rebelii Houthi „au degetele pe trăgaci”, dar încă nu au intervenit în apărarea „sponsorului” Iran. 3 scenarii îngrijorătoare sunt deja pregătite

La aproape două săptămâni de la începutul războiului din Iran, rebelii Houthi nu au intervenit pentru a apăra Iranul, dar au avertizat în comunicate oficiale că „au degetele pe trăgaci”. Reticența aparentă a rebelilor a fost o surpriză pentru cei care îi consideră doar un „proxy” iranian sau o miliție pusă permanent pe harță.

Implicarea în războiul din Iran nu va aduce aceleași beneficii interne și internaționale pentru rebelii Houthi ca atacurile asupra Israelului și sau asupra transporturilor maritime de la Marea Roșie, în timpul războiului din Gaza.

Lupta în conflictul din Iran ar putea prezenta riscuri mai mari.

Implicarea rebelilor mai agitată

Însă yemeniții sunt mult mai reticenți în a sprijini Iranul – un stat cu resurse ample pe care mulți yemeniți îl văd ca pe încă o putere străină care se amestecă în țara lor.

„Pe lângă toate acestea, implicarea Arabiei Saudite în războiul actual înseamnă că o implicare a Houthilor ar putea perturba destinderea dintre Arabia Saudită și rebeli, care este în vigoare din 2022. Astfel, ar apărea riscul ca Yemenul să se găsească într-un război activ cu Riadul”, avertizează Allison Minor – directoarea Proiectului pentru Integrarea Orientului Mijlociu în cadrul programelor Rafik Hariri Center & Middle East ale Atlantic Council, fost trimis special adjunct al SUA pentru Yemen și de director pentru afacerile Peninsulei Arabe la Consiliul Național de Securitate – într-o analiză publicată de Atlantic Council.

Scenariul 1. Cea mai mică opțiune de risc pentru Houthi

Cea mai mică opțiune de risc pentru Houthi ar fi reluarea atacurilor asupra Israelului, consideră Allison Minor.

„Deși marea majoritate a atacurilor Houthi cu rachete și drone împotriva Israelului, în timpul războiului din Gaza, au fost interceptate sau nu au reușit să-și atingă ținta, gruparea a demonstrat că poate pătrunde în spațiul aerian israelian.

Într-adevăr, atacurile Houthi asupra Israelului au provocat zeci de victime Aeroportul Ben Gurion

Acest scenariu ar «invita» la noi atacuri aeriene israeliene asupra Yemenului, care au fost costisitoare din punct de vedere militar și economic pentru Houthi , dar au contribuit și la mobilizarea sprijinului popular intern.

, dar au contribuit și la mobilizarea sprijinului popular intern. Atacurile israeliene împotriva portului Hudaydah au fost deosebit de dăunătoare pentru Houthi, deoarece portul este o gură de oxigen esențială pentru țara dependentă de importuri și o sursă de venituri ilicite din petrolul Houthi.

În același timp, Houthi au demonstrat o rezistență considerabilă la atacurile aeriene, rezistând acum unor campanii aeriene intense în cea mai mare parte a ultimului deceniu. În timp ce un atac israelian a ucis o parte din conducerea politică din Sanaa, conducerea militară Houthi și adevărații brokeri de putere din cadrul mișcării rămân neatinse”, explică Allison Minor.

Scenariul 2. Rebelii Houthi reiau atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Roșie

A doua opțiune ar fi ca rebelii Houthi să reia atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Roșie, ceea ce ar putea amenința „destinderea” lor cu Arabia Saudită.

„Perturbarea transportului comercial este mult mai ușoară pentru rebeli decât atacul asupra Israelului, având în vedere locația lor strategică de-a lungul punctului de blocare maritimă Bab el-Mandeb.

Houthii au scufundat mai multe nave comerciale

Riscurile reprezentate de atacurile lor au oprit, aproape, trecerea prin Marea Roșie și Canalul Suez, în 2023.

Atacurile în Marea Roșie ar avea un impact mai mare și mult mai riscant pentru rebeli în 2026.

Având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este practic închisă din cauza războiului cu Iranul, Arabia Saudită se bazează pe instalațiile sale de-a lungul Mării Roșii pentru a menține unele exporturi de petrol – majoritatea mergând în Asia și tranzitând de obicei spre sud, către Yemen.

În absența rutei din Marea Roșie, fluxurile de petrol din Golf s-ar putea opri după alte câteva săptămâni de război. Având în vedere acest lucru, Arabia Saudită probabil le transmite rebelilor că atacurile asupra navelor de la Marea Roșie reprezintă acum o linie roșie și ar putea atrage un răspuns militar saudit.

Houthii au tendința de a testa liniile roșii, astfel încât ar putea efectua atacuri minore în Marea Roșie și apoi s-ar retrage dacă stabilesc că acest lucru ar rupe destinderea lor cu Arabia Saudită.

Alternativ, rebelii Houthi ar putea încerca să exploateze temerile sporite ale saudiților cu privire la perturbările din Marea Roșie pentru a obține noi din Riad”, continuă Allison Minor.

Scenariul 3. Rebelii Houthi ar reaprinde războiul din Yemen

A treia și cea mai importantă opțiune ar fi ca rebelii Houthi să reia atacurile asupra Arabiei Saudite și/sau Emiratelor Arabe Unite (EAU).

„Operațiunea militară s-ar putea desfășura în combinație cu atacuri în Marea Roșie și ofensive terestre în Yemen, menite să preia controlul asupra resurselor de petrol și gaze din Yemen și să slăbească guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional.

Procedând astfel, rebelii ar reaprinde războiul din Yemen.

Dacă Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite decid să răspundă militar atacurilor Iranului asupra infrastructurii civile și economice din ambele țări, Houthi ar putea folosi aceste represalii pentru a argumenta că țările din Golf au fost cele care au rupt «destinderea», nu ei.

Dacă houthiii decid să meargă pe această cale, vor fi fost motivați în primul rând de calculele lor cu privire la situația din Yemen, nu de războiul din Iran”, punctează Allison Minor.

Yemenul rămâne o sursă persistentă de instabilitate regională

Deși Yemenul rămâne o sursă persistentă de instabilitate regională, războiul civil și atacurile transfrontaliere ale rebelilor Houthi împotriva Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite au fost suspendate în ultimii patru ani.

„Chiar înainte de armistițiul din aprilie 2022, coaliția condusă de saudiți își redusese semnificativ operațiunile din interiorul țării.

Din 2018, Yemenul nu a mai fost martorul unui conflict la scară largă și al unor campanii de coaliție care să încerce să-i «detroneze» pe rebelii Houthi.

Dacă războiul din Yemen va reaprinde, s-ar deschide un alt front major într-un moment în care Orientul Mijlociu este deja afectat de război.

Pentru yemeniți, acest lucru ar adânci criza umanitară a țării, care ar fi exacerbată și mai mult de lipsa ajutorului alimentar.

Reluarea atacurilor lansate de Houthi ar reprezenta, de asemenea, o provocare tactică serioasă pentru Arabia Saudită, deoarece Riadul ar fi forțat să își direcționeze apărarea aeriană deja limitată împotriva atacurilor atât din sud, cât și din est.

Prin creșterea numărului de actori implicați în conflicte interconectate din Golf, un război activ în Yemen ar putea, de asemenea, să îngreuneze semnificativ găsirea unor rampe de ieșire și să extindă consecințele unui război care este deja sigur că va schimba regiunea în anii următori”, încheie Allison Minor analiza publicată de Atlantic Council.

