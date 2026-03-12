Se reaprinde flacăra războiului în Yemen? Rebelii Houthi „au degetele pe trăgaci”, dar încă nu au intervenit în apărarea „sponsorului” Iran. 3 scenarii îngrijorătoare sunt deja pregătite

La aproape două săptămâni de la începutul războiului din Iran, rebelii Houthi nu au intervenit pentru a apăra Iranul, dar au avertizat în comunicate oficiale că „au degetele pe trăgaci”. Reticența aparentă a rebelilor a fost o surpriză pentru cei care îi consideră doar un „proxy” iranian sau o miliție pusă permanent pe harță.
Implicarea în războiul din Iran nu va aduce aceleași beneficii interne și internaționale pentru rebelii Houthi ca atacurile asupra Israelului și sau asupra transporturilor maritime de la Marea Roșie, în timpul războiului din Gaza.
„Pe lângă toate acestea, implicarea Arabiei Saudite în războiul actual înseamnă că o implicare a Houthilor ar putea perturba destinderea dintre Arabia Saudită și rebeli, care este în vigoare din 2022. Astfel, ar apărea riscul ca Yemenul să se găsească într-un război activ cu Riadul”, avertizează Allison Minor – directoarea Proiectului pentru Integrarea Orientului Mijlociu în cadrul programelor Rafik Hariri Center & Middle East ale Atlantic Council, fost trimis special adjunct al SUA pentru Yemen și de director pentru afacerile Peninsulei Arabe la Consiliul Național de Securitate – într-o analiză publicată de Atlantic Council.
Cea mai mică opțiune de risc pentru Houthi ar fi reluarea atacurilor asupra Israelului, consideră Allison Minor.
„Deși marea majoritate a atacurilor Houthi cu rachete și drone împotriva Israelului, în timpul războiului din Gaza, au fost interceptate sau nu au reușit să-și atingă ținta, gruparea a demonstrat că poate pătrunde în spațiul aerian israelian.
În același timp, Houthi au demonstrat o rezistență considerabilă la atacurile aeriene, rezistând acum unor campanii aeriene intense în cea mai mare parte a ultimului deceniu. În timp ce un atac israelian a ucis o parte din conducerea politică din Sanaa, conducerea militară Houthi și adevărații brokeri de putere din cadrul mișcării rămân neatinse”, explică Allison Minor.
A doua opțiune ar fi ca rebelii Houthi să reia atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Roșie, ceea ce ar putea amenința „destinderea” lor cu Arabia Saudită.
„Perturbarea transportului comercial este mult mai ușoară pentru rebeli decât atacul asupra Israelului, având în vedere locația lor strategică de-a lungul punctului de blocare maritimă Bab el-Mandeb.
În absența rutei din Marea Roșie, fluxurile de petrol din Golf s-ar putea opri după alte câteva săptămâni de război. Având în vedere acest lucru, Arabia Saudită probabil le transmite rebelilor că atacurile asupra navelor de la Marea Roșie reprezintă acum o linie roșie și ar putea atrage un răspuns militar saudit.
Houthii au tendința de a testa liniile roșii, astfel încât ar putea efectua atacuri minore în Marea Roșie și apoi s-ar retrage dacă stabilesc că acest lucru ar rupe destinderea lor cu Arabia Saudită.
Alternativ, rebelii Houthi ar putea încerca să exploateze temerile sporite ale saudiților cu privire la perturbările din Marea Roșie pentru a obține noi din Riad”, continuă Allison Minor.
A treia și cea mai importantă opțiune ar fi ca rebelii Houthi să reia atacurile asupra Arabiei Saudite și/sau Emiratelor Arabe Unite (EAU).
„Operațiunea militară s-ar putea desfășura în combinație cu atacuri în Marea Roșie și ofensive terestre în Yemen, menite să preia controlul asupra resurselor de petrol și gaze din Yemen și să slăbească guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional.
Dacă houthiii decid să meargă pe această cale, vor fi fost motivați în primul rând de calculele lor cu privire la situația din Yemen, nu de războiul din Iran”, punctează Allison Minor.
Deși Yemenul rămâne o sursă persistentă de instabilitate regională, războiul civil și atacurile transfrontaliere ale rebelilor Houthi împotriva Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite au fost suspendate în ultimii patru ani.
„Chiar înainte de armistițiul din aprilie 2022, coaliția condusă de saudiți își redusese semnificativ operațiunile din interiorul țării.
Prin creșterea numărului de actori implicați în conflicte interconectate din Golf, un război activ în Yemen ar putea, de asemenea, să îngreuneze semnificativ găsirea unor rampe de ieșire și să extindă consecințele unui război care este deja sigur că va schimba regiunea în anii următori”, încheie Allison Minor analiza publicată de Atlantic Council.
