12 mart. 2026, 09:01, Actualitate
Ambasada Iranului la București susține că oficiali din guvernul României au semnat cartea de condoleanțe deschisă în memoria ayatollahului Khamenei
Ambasada Republicii Islamice Iran la București a anunțat deschiderea unei cărți de condoleanțe în memoria ayatollahului Ali Khamenei. În comunicatul transmis de reprezentanța Teheranului în România se menționează că membrii ai guvernului de la București ar fi semnat în cartea de condoleanțe, conform Mediafax. Reprezentanții guvernului României nu au oferit un răspuns cu privire la informația prezentată de iranieni. 

Potrivit Ambasadei Iranului, printre cei care au trecut pragul insitutției pentru a transmite mesaje de condoleanțe s-au aflat ambasadori străini, unii membri ai Guvernului Românei și parlamentari. Reprezentanții ambasadei au precizat că, în timpul vizitei, participanții au rostit rugăciuni pentru pace și stabilitate. Deschiderea cărții de condoleanțe de către Ambasada Iranului vine după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie în primul val de lovituri asupra Teheranului. După decesul acetuia, noul lider suprem al Iranului a fost desemnat Mojtaba Khamenei, fiul acestuia.

„Ambasada Republicii Islamice Iran la București a deschis o carte de condoleanțe pentru a onora memoria Martirului Ayatollah Khamenei, respectatul Lider Suprem al Revoluției Islamice. Oaspeți distinși, inclusiv ambasadori străini, unii oficiali guvernamentali și membri ai parlamentului, au vizitat Ambasada pentru a semna cartea și a transmite sincere condoleanțe Guvernului și poporului nobil al Iranului. În timpul vizitei, aceștia au oferit rugăciuni pentru pace și stabilitate”, a scris Ambasada Iranului pe Facebook. 

