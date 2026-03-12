Prima pagină » Actualitate » Cine este responsabil dacă un pasager este prins că nu poartă centura de siguranță în mașină. Explicațiile Poliției Rutiere sunt clare

12 mart. 2026, 09:00, Actualitate
FOTO: Facebook, caracter ilustrativ

Purtarea centurii de siguranță reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, dar această regula este uneori ignorată, mai ales de către pasageri. Totuși, legislația rutieră stabilește obligații atât pentru șofer, cât și pentru persoanele aflate în vehicul.

Potrivit legislației, fiecare adult este responsabil pentru propria siguranță în trafic.

Cine este responsabil dacă pasagerul nu poartă centura

„În cazul în care un pasager adult nu poartă centura de siguranță, responsabilitatea îi revine acestuia, iar nerespectarea obligației pe durata deplasării cu autovehiculul poate atrage sancțiuni contravenționale”, a explicat pentru Digi 24 Andra Arsintescu, subcomisar de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Conducătorul auto poate fi sancționat dacă nu poartă centura de siguranță sau dacă nu se asigură că minorii sunt transportați în condiții corespunzătoare.

Precizările privind transportul copiilor sunt clare:

  • Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi doar dacă sunt fixaţi într-un dispozitiv special de fixare în scaun;
  • Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi doar dacă poartă centură de siguranţă pentru adulţi, reglată astfel încât să nu treacă peste gât sau faţă, ori dacă sunt fixaţi într-un dispozitiv special pentru copii.

Când nu este obligatoriu scaunul pentru copii

Există și situații în care folosirea dispozitivelor de siguranță pentru copii nu este obligatorie. De exemplu, acestea nu sunt necesare atunci când minorii călătoresc cu mijloace de transport public sau cu taxiul, cu condiția să nu ocupe locul din față al vehiculului.

De asemenea, sunt exceptați copiii pentru care a fost emis un certificat medical de scutire, din motive grave de sănătate, dar documentul trebuie să menționeze afecțiunea care contraindică folosirea centurii sau a dispozitivelor de fixare, precum și perioada de valabilitate.

„Chiar și în aceste situații, minorii trebuie să fie așezați pe locurile din spate ale vehiculului, iar cei cu vârsta de până la 3 ani trebuie supravegheați de o altă persoană din mașină, nu de către șofer.”, a explicat Andra Arsintescu.

Care sunt sancțiunile

„În cazul adulților, neutilizarea centurii de siguranță este sancționată diferit. Șoferul care încalcă această regulă riscă o amendă de 2-3 puncte și două puncte de penalizare, în timp ce pasagerii adulți pot primi aceeași sancțiune contravențională, respectiv 2-3 puncte amendă, însă fără puncte de penalizare. În cazul minorilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care trebuie să se asigure că aceștia sunt transportați în condiții de siguranță. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare”, a mai precizat aceasta.

Cine este exceptat de la purtarea centurii

Legislația rutieră prevede și câteva categorii de persoane care pot fi exceptate de la obligația purtării centurii de siguranță:

  • șoferii în timpul manevrei de mers înapoi sau când vehiculul staționează;
  • femeile însărcinate aflate în stare vizibilă de graviditate, dacă au o adeverință medicală care confirmă că purtarea centurii le-ar putea afecta;
  • persoanele care dețin certificat medical ce indică o afecțiune incompatibilă cu purtarea centurii, conform ordinului emis de Ministerul Sănătății;
  • instructorii auto în timpul pregătirii practice și examinatorii în timpul probei pentru obținerea permisului de conducere.

FOTO: caracter ilustrativ

Riscurile nepurtării centurii

„Centura de siguranță este unul dintre cele mai eficiente mijloace de protecție în trafic și poate reduce considerabil riscul de rănire gravă sau deces în cazul unui accident rutier. Deși mulți o consideră doar un accesoriu al mașinii, în realitate acest dispozitiv are un rol esențial în protejarea vieții ocupanților. Împreună cu tetiera și airbagurile, centura face parte din sistemele de siguranță pasivă ale vehiculului”, mai spune Andra Arsintescu.

Potrivit specialiștilor, pasagerii din spate care nu poartă centura pot deveni extrem de periculoși în cazul unui impact.

„În cazul unui impact, pasagerii aflați pe bancheta din spate care nu poartă centura de siguranță pot fi proiectați cu putere spre partea din față a mașinii, lovind scaunul șoferului sau ceilalți ocupanți ai vehiculului. În astfel de situații pot apărea răni grave, în special la nivelul capului și al coloanei vertebrale”, a adăugat aceasta.

Cum trebuie purtată corect centura

Pentru o protecție eficientă, centura de siguranță trebuie poziționată peste mijlocul umărului și peste bazin, nu peste gât, și trebuie să fie bine întinsă, fără răsuciri.

Totodată, specialiștii recomandă ca ocupanții mașinii să nu aibă în buzunare obiecte dure, precum ochelari sau pixuri, care ar putea provoca răni în cazul unui impact.

„O ajustare corectă a centurii permite distribuirea uniformă a forței în momentul unei coliziuni, menținând ocupanții fixați în scaune și reducând riscul de leziuni. În același timp, airbag-urile funcționează în parametri optimi doar atunci când centura este cuplată corespunzător”, este concluzia reprezentantei Poliției Rutiere.

