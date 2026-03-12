Prima pagină » Actualitate » A murit Mugurel Vrabete! Doliu în trupa Holograf

A murit Mugurel Vrabete! Doliu în trupa Holograf

12 mart. 2026, 09:48, Actualitate
A murit Mugurel Vrabete! Doliu în trupa Holograf

Tragedie pentru trupa Holograf și fanii săi: Mugurel Vrabete, basistul formației, a murit la 70 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de apropiați și membri familiei muzicianului Iulian Vrabete, pe rețelele de socializare.

„E prea mult si prea des. Mugurel Vrabete nici nu știi ce rău îmi pare…RIP..ce trupa rock e-n cer,Doamne…”, a scris jurnalista Anca Florea pe Facebook.

Cine a fost Iulian Vrabete

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, Iulian Vrabete a urmat Facultatea de Arhitectură.

Mugurel Vrabete a fondat în anii 1970 trupa de jazz-rock progresiv Basorelief.

În 1987 a intrat în Holograf, devenind basistul formației, până în prezent.

A colaborat, printre alții cu Laura Stoica și Mircea Vintilă, alte nume grele ale scenei românești, ca instrumentist și producător.

Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, Vrabete a clădit stilul Holograf – combinația câștigătoare de rock melodic, pop și balade.

Istoria trupei Holograf

Formația Holograf a fost înființată la București, în 1977, de muzicianul Mihai Pocorschi, scrie wikipedia.

În 1990, trupa Holograf și-a schimbat stilul într-un rock modern.

Printre cele mai răsunătoare hituri Holograf se numără: „Umbre pe cer”, „Singur pe drum”, „Ochii tăi”, „Banii vorbesc”, „Dincolo de nori”, „Ți-am dat un inel”, „Undeva departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Vine o zi…”, „Viața are gust”, „Dragostea mea”, „Cât de departe”.

În 2015, au apărut zvonuri că trupa s-ar fi despărțite, infirmate printr-un concert în 12 mai 2015, la Sala Polivalentă.

Dan Bittman își urmează în continuare și cariera solo, cu piese precum „Și îngerii au demonii lor”.

În formația Holograf au activat, de-a lungul timpului, peste 20 de muzicieni:

Mihai Pocorschi – chitară, solist vocal (1977–1986)
Ștefan Rădescu – solist vocal (1977–1982)
Eugen Sonia – bas (1977–1981)
Cristian Lesciuc – chitară (1977–1978)
Dan Ionescu – chitară (1977–1978)
Lucian Rusu – baterie (1977)
Ionel (Boris) Petrov – baterie (1977–1978)
Emilian (Edi) Petroșel – baterie, voce (1978–prezent)
Cornel Stănescu – chitară, voce (1978–1982)
Antoniu (Tino) Furtună – claviaturi, pian, voce (1978–prezent)
George (Gică) Petrineanu – bas (1981–1982, 1984)
Nikos Temistocle – bas (1983–1984)
Sorin Ciobanu – chitară (1983–1984)
Gabriel Cotabiță – solist vocal (1983–1985)
Mihai (Marty) Popescu – bas (1984–1987)
Dan Bittman – solist vocal (1985–prezent)
Ion (Nuțu) Olteanu – chitară, voce (1986–1990)
Iulian (Mugurel) Vrabete – bas, voce (1987–prezent)
Florin Ochescu – chitară (1990–1993)
Romeo Dediu – chitară, voce (1993–prezent)
Marius Bațu – chitară acustică, voce (colaborator 1996–prezent)
Emil Soumah – percuție, muzicuță (colaborator 2000–prezent)
Mihai Coman – claviaturi, chitară, voce, sunet (colaborator 2001–2017)

