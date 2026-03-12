Iranul amenință cu atacuri asupra băncilor și centrelor economice americano-israeliene din Golf, după ce o bancă din Teheran a fost bombardată

Armata iraniană anunță că ar putea lovi bănci și centre economice asociate Statelor Unite și Israelului din regiunea Golfului, după un atac aerian asupra unei sucursale bancare din Teheran. Tensiunile escaladează tot mai periculos în conflictul din Orientul Mijlociu.

Iranul a transmis un avertisment dur privind posibile atacuri asupra infrastructurii economice din regiunea Golfului, după un raid aerian atribuit Statelor Unite și Israelului asupra unei bănci din capitala Teheran, potrivit Arabnews.com.

Potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea națională iraniană, armata iraniană a anunțat că își rezervă dreptul de a lovi centre economice și instituții financiare asociate celor două state în regiune.

„Inamicul ne-a dat mână liberă pentru a viza centre economice şi bănci” aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, a transmis sediul central al Khatam al-Anbiya, structură militară afiliată Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice.

Atac asupra unei bănci din Teheran

Declarațiile vin după ce presa iraniană a relatat că un atac aerian israeliano-american a vizat o sucursală bancară din Teheran. Potrivit informațiilor apărute în presa de stat iraniană, în momentul atacului mai mulți angajați se aflau în clădire, aceștia lucrând „în mod excepţional” pentru pregătirea plății salariilor lunare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat bombardamentul și a acuzat direct Statele Unite și Israelul pentru atac.

„O sucursală a celei mai vechi bănci din ţara mea a fost bombardată în timp ce era plină de angajaţi”, a declarat miercuri ministrul de externe.

Araghchi a avertizat că forțele armate iraniene vor răspunde atacului.

„Forţele armate vor răzbuna această crimă”, a adăugat Abbas Araghchi într-un mesaj publicat pe platforma X.

