Prima pagină » Știri externe » Iranul amenință cu atacuri asupra băncilor și centrelor economice americano-israeliene din Golf, după ce o bancă din Teheran a fost bombardată

Iranul amenință cu atacuri asupra băncilor și centrelor economice americano-israeliene din Golf, după ce o bancă din Teheran a fost bombardată

Mihai Tănase
12 mart. 2026, 09:09, Știri externe
Iranul amenință cu atacuri asupra băncilor și centrelor economice americano-israeliene din Golf, după ce o bancă din Teheran a fost bombardată
Foto: Facebook

Armata iraniană anunță că ar putea lovi bănci și centre economice asociate Statelor Unite și Israelului din regiunea Golfului, după un atac aerian asupra unei sucursale bancare din Teheran. Tensiunile escaladează tot mai periculos în conflictul din Orientul Mijlociu.

Iranul a transmis un avertisment dur privind posibile atacuri asupra infrastructurii economice din regiunea Golfului, după un raid aerian atribuit Statelor Unite și Israelului asupra unei bănci din capitala Teheran, potrivit Arabnews.com.

Potrivit unui comunicat difuzat de televiziunea națională iraniană, armata iraniană a anunțat că își rezervă dreptul de a lovi centre economice și instituții financiare asociate celor două state în regiune.

„Inamicul ne-a dat mână liberă pentru a viza centre economice şi bănci” aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, a transmis sediul central al Khatam al-Anbiya, structură militară afiliată Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice.

Atac asupra unei bănci din Teheran

Declarațiile vin după ce presa iraniană a relatat că un atac aerian israeliano-american a vizat o sucursală bancară din Teheran. Potrivit informațiilor apărute în presa de stat iraniană, în momentul atacului mai mulți angajați se aflau în clădire, aceștia lucrând „în mod excepţional” pentru pregătirea plății salariilor lunare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat bombardamentul și a acuzat direct Statele Unite și Israelul pentru atac.

„O sucursală a celei mai vechi bănci din ţara mea a fost bombardată în timp ce era plină de angajaţi”, a declarat miercuri ministrul de externe.

Araghchi a avertizat că forțele armate iraniene vor răspunde atacului.

„Forţele armate vor răzbuna această crimă”, a adăugat Abbas Araghchi într-un mesaj publicat pe platforma X.

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Se reaprinde flacăra războiului în Yemen? Rebelii Houthi „au degetele pe trăgaci”, dar încă nu au intervenit în apărarea „sponsorului” Iran. 3 scenarii îngrijorătoare sunt deja pregătite
09:00
Se reaprinde flacăra războiului în Yemen? Rebelii Houthi „au degetele pe trăgaci”, dar încă nu au intervenit în apărarea „sponsorului” Iran. 3 scenarii îngrijorătoare sunt deja pregătite
EXTERNE Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?
08:38
Kim Jong Un și fiica sa, vizită într-o „mare fabrică de armament”. Ju Ae, moștenitoarea dinastiei Kim la Phenian?
RĂZBOI „Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11.000.000.000 de dolari în 7 zile
08:35
„Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11.000.000.000 de dolari în 7 zile
POLITICĂ SUA și Rusia, din nou la masa negocierilor. Emisarul lui Putin s-a întâlnit cu echipa lui Trump la Casa Albă. Ce teme sensibile au fost discutate
08:06
SUA și Rusia, din nou la masa negocierilor. Emisarul lui Putin s-a întâlnit cu echipa lui Trump la Casa Albă. Ce teme sensibile au fost discutate
RĂZBOI Două petroliere au fost atacate în largul Irakului. Un mort și zeci de persoane salvate din flăcări în Golful Persic
07:30
Două petroliere au fost atacate în largul Irakului. Un mort și zeci de persoane salvate din flăcări în Golful Persic
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
06:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cum putem folosi CD-urile vechi pentru a ne proteja plantele din grădină?
FLASH NEWS Ambasada Iranului la București susține că oficiali din guvernul României au semnat cartea de condoleanțe deschisă în memoria ayatollahului Khamenei
09:01
Ambasada Iranului la București susține că oficiali din guvernul României au semnat cartea de condoleanțe deschisă în memoria ayatollahului Khamenei
UTILE Cine este responsabil dacă un pasager este prins că nu poartă centura de siguranță în mașină. Explicațiile Poliției Rutiere sunt clare
09:00
Cine este responsabil dacă un pasager este prins că nu poartă centura de siguranță în mașină. Explicațiile Poliției Rutiere sunt clare
COMUNICAT Centrele de Endometrioză Medicover Cluj, Oradea și București – soluții moderne și abordare multidisciplinară
09:00
Centrele de Endometrioză Medicover Cluj, Oradea și București – soluții moderne și abordare multidisciplinară
GÂNDUL GREEN Conflictul din Iran, strâmtoarea Ormuz și prețul gazelor în România. Ce măsuri ar trebui luate pentru a depăși o vulnerabilitate energetică globală
08:30
Conflictul din Iran, strâmtoarea Ormuz și prețul gazelor în România. Ce măsuri ar trebui luate pentru a depăși o vulnerabilitate energetică globală
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii români au făcut-o dintr-un sentiment de teamă și de cumpărare a protecției personale. Nu îi interesează securitatea românilor”
08:00
Dan Dungaciu: „Liderii români au făcut-o dintr-un sentiment de teamă și de cumpărare a protecției personale. Nu îi interesează securitatea românilor”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1477. Armata lui Zelenski a primit din Germania un nou pachet de rachete americane pentru sistemul Patriot
07:59
Război în Ucraina, ziua 1477. Armata lui Zelenski a primit din Germania un nou pachet de rachete americane pentru sistemul Patriot

Cele mai noi

Trimite acest link pe