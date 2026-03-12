Majoritatea resurselor militare ale Moscovei sunt blocate în Ucraina, în timp ce politica externă a Beijingului prioritizează legăturile economice și evită conflictul direct în ecuația „Iran”. Regimul de la Teheran a fost adus în pragul colapsului după doar câteva zile de atacuri lansate de Statele Unite și Israel.

În această perioadă, Iranul ar fi beneficiat de ajutorul aliaților săi: în special a celor din axa autoritară „CRINK” (China, Rusia, Iran și Coreea de Nord), care se opune ordinii mondiale democratice, notează Alexander Gabuev și Temur Umarov într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Cu toate acestea, nici Moscova, nici Beijingul nu au oferit niciun sprijin tangibil, limitându-se la critici publice la adresa Statelor Unite și a Israelului.

În timp ce pasivitatea Rusiei

China nu este „noua Americă”

„Rusia și China sunt, fără îndoială, cei mai mari doi parteneri ai Iranului. Moscova și Teheranul au devenit deosebit de apropiate în mijlocul războiului din Ucraina, sancțiunile occidentale favorizând condițiile pentru cooperare reciprocă. De la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, cele două țări au făcut schimb de numeroase vizite oficiale la nivel înalt, au semnat un acord de parteneriat strategic și au consolidat legăturile militare”, explică Alexander Gabuev și Temur Umarov.

„Beijingul a promis să investească 400 de miliarde de dolari în Iran”

Moscova a cumpărat din Iran sisteme de armament în valoare de peste 4 miliarde de dolari, în mare parte drone kamikaze Shahed. În schimb, Rusia a vândut Iranului avioane de antrenament, elicoptere de atac, vehicule blindate și puști.

Împreună, cele două țări au căutat modalități de a evita sancțiunile occidentale și au făcut, de asemenea, schimb de expertiză în domeniul tehnologiilor de supraveghere. Iranul a semnat un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Rusia în 2023.

„Legăturile strânse ale Iranului cu China au început chiar mai devreme. Într-un turneu prin Orientul Mijlociu în 2016, liderul chinez Xi Jinping a efectuat o vizită de stat în Iran, în timpul căreia cele două națiuni au semnat un acord de parteneriat strategic.

În 2021, au elaborat un plan pe douăzeci și cinci de ani în cadrul căruia Beijingul a promis să investească 400 de miliarde de dolari în schimbul unor aprovizionări neîntrerupte cu petrol iranian.

Iranul, Rusia și China au dezvoltat, de asemenea, formate de cooperare trilaterală. Acestea au organizat exerciții navale comune regulate (cunoscute sub numele de Centura de Securitate Maritimă) din 2019 și adoptă adesea aceeași poziție cu privire la problemele globale.

Coordonarea a devenit mai ușoară după ce Iranul s-a alăturat cluburilor internaționale conduse de Moscova și Beijing: Organizația de Cooperare de la Shanghai în 2023 și grupul BRICS al națiunilor în curs de dezvoltare în anul următor.

Cu toate acestea, în momentul celei mai mari probleme a Iranului, nici Rusia, nici China nu i-au venit în ajutor într-un mod energic, cinetic și incontestabil.

Au existat rapoarte conform cărora Moscova a furnizat date de țintire pentru navele de război și aeronavele americane pentru atacuri iraniene, ceea ce, dacă se confirmă, ar putea fi văzut ca răspunsul reciproc al Kremlinului la asistența masivă a serviciilor secrete americane pentru autoapărarea Ucrainei în ultimii patru ani, care a contribuit la moartea a mii de militari ruși”, arată cei doi autori ai analizei.

„Kremlinul negociază cu Washingtonul, un impas în Orientul Mijlociu ar pune în pericol acest proces”

Nicio asistență substanțială nu s-a materializat, încă, din partea Chinei – sau cel puțin, nimic comparabil cu mișcările Rusiei nu a fost expus până acum de guvernul SUA.

Moscova și Beijingul au criticat campania de atac a Washingtonului și au solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite – dar aceste gesturi au fost în mod clar incomparabile cu profunzimea anterioară a relației trilaterale.

„Din partea Rusiei, toate sistemele sale moderne de apărare aeriană S-400, aeronavele și rachetele care ar putea fi utile Iranului sunt necesare pentru războiul din Ucraina.

În plus, Kremlinul încă negociază cu Washingtonul – iar un impas în Orientul Mijlociu ar pune în pericol acest proces.

Unii cred că, din moment ce China încearcă să devină „noua Americă”, ar fi trebuit să-și trateze aliații iranieni așa cum își tratează Washingtonul aliații.

Cu toate acestea, vremurile s-au schimbat. Pe vremea când Statele Unite au devenit lider mondial, situația era foarte diferită.

Statele Unite și-au extins rolul global în mijlocul unui impas cu Uniunea Sovietică din timpul Războiului Rece, care necesita crearea unei rețele de aliați care să poată fi mobilizați împotriva unui grup de inamici la fel de clar definit.

Washingtonul a trebuit să câștige noi aliați cu oferte tentante – inclusiv garanții de securitate.

Acest model nu funcționează astăzi. Lumea nu mai este împărțită în tabere distincte. Procesele se desfășoară rapid și simultan, economiile sunt interconectate, iar tehnologia facilitează interferența în afacerile interne ale altor state”, menționează explică Alexander Gabuev și Temur Umarov.

Nu este prima dată când China se abține să se grăbească să ajute partenerii strategici aflați în dificultate

Este prea târziu pentru ca Statele Unite să revoce garanțiile de securitate pe care le-au acordat aliaților săi: acest lucru ar provoca prea multe daune reputației.

Însă China nu a oferit niciodată astfel de garanții și – observând dificultățile actuale ale Statelor Unite – nu are nicio intenție să înceapă acum. Într-adevăr, Beijingul nici măcar nu folosește oficial termenul „aliat”, preferând „prietenie fără limite” sau „cooperare strategică în orice condiții”.

„Nu este prima dată când China se abține să se grăbească să ajute partenerii strategici aflați în dificultate.

Beijingul a fost evident absent pentru Rusia în Ucraina, pentru președintele Nicolas Maduro în Venezuela și pentru Pakistan în conflictul său cu talibanii din Afganistan. Dar acesta nu este un semn de slăbiciune. Sprijinul militar pentru regimurile prietene nu a făcut niciodată parte din strategia Chinei pentru leadership global.

Diversificarea este, de asemenea, un pilon al politicii externe chineze.

Deși Beijingul își prețuiește legăturile cu Iranul, are alți parteneri importanți în Orientul Mijlociu, cum ar fi Arabia Saudită, care furnizează mai mult petrol Chinei decât Iranului.

Inițiativa „Centura și Drumul” de la Beijing este integrată în Viziunea 2030 a Riadului, iar cele două țări au semnat ulterior un acord de 50 de miliarde de dolari.

Volumul comerțului dintre China și unele state arabe – precum Emiratele Arabe Unite – este de aproape zece ori mai mare decât volumul comerțului Chinei cu Iranul.

China colaborează, de asemenea, îndeaproape cu companii din alte monarhii din Golf: de exemplu, cooperează cu firma saudită ACWA Power pentru a dezvolta un proiect de energie solară de 1 miliard de dolari în Uzbekistan”, continuă autorii analizei publicate de Carnegie Endowment for International Peace.

„Prioritatea Beijingului este să supraviețuiască președinției lui Trump fără un război comercial major”

Toate aceste proiecte comune (precum și legăturile semnificative cu Israelul) ar fi amenințate dacă China s-ar grăbi să ofere asistență militară Teheranului, mai ales având în vedere fervoarea cu care Iranul își bombardează în prezent vecinii din Golful Persic, consideră autorii acestei analize.

În cele din urmă, președintele american Donald Trump urmează să viziteze Beijingul în aprilie: prima vizită a unui lider american în aproape un deceniu. Nu se așteaptă progrese, dar va fi importantă din punct de vedere simbolic. China nu vrea să distrugă relațiile cu Statele Unite din cauza Iranului.

„În acest moment, prioritatea Beijingului este să supraviețuiască președinției lui Trump fără un război comercial major sau o altă escaladare.

Desigur, China va căuta, de asemenea, în liniște, să-și consolideze avantajul în ceea ce privește mineritul metalelor rare, să obțină cât mai mult know-how posibil din tehnologia occidentală cât timp încă are acces și să dubleze eforturile de înlocuire a importurilor (căreia i s-a acordat o prioritate deosebită în planul cincinal 2026-2030).

Chiar dacă regimul iranian nu supraviețuiește bombardamentului americano-israelian, succesorul său nu va avea de ales decât să se implice în relații cu China, care deține monopolul asupra livrării de bunuri de înaltă tehnologie și este principalul cumpărător de petrol iranian.

Va fi întotdeauna mult mai ușor pentru Beijing să găsească un furnizor diferit (de exemplu, Rusia) decât ar fi pentru Iran să găsească noi cumpărători.

Ca să nu mai vorbim de faptul că aprovizionarea cu petrol iranian către China va deveni mai puțin importantă pentru China pe măsură ce aceasta dezvoltă surse alternative de energie.

Având în vedere toate acestea, China nu are absolut niciun motiv să se implice într-un război regional imprevizibil. Este mult mai logic ca Beijingul să stea deoparte, să-și consolideze poziția și să evite risipa de resurse pe preocupări periferice”, încheie Alexander Gabuev și Temur Umarov.

