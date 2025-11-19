FBI a întârziat ancheta privind tentativa de asasinat asupra lui Trump: Tânărul asasin instigase la uciderea politicienilor și la fabricarea bombelor

FBI a întârziat ancheta Camerei Reprezentanților a Congresului SUA privind tentativa de asasinat asupra lui Trump din iulie anul trecut, ascunzând date cheie despre Thomas Crooks, tânărul de 20 ani care a tras în candidatul republican la președinție, relatează NYP, citând doi congresmeni implicați în anchetă.

Se menționează că noile date despre activitatea lui Crooks pe rețelele sociale, care anterior nu au fost transmise Congresului, includ numeroase aprobări ale violenței politice, apeluri la uciderea politicienilor și instrucțiuni pentru fabricarea bombelor artizanale.

Datele de pe computerul lui Crooks arată că acesta căutase informații atât despre Convenția Națională Democrată, cât și despre Convenția Națională Republicană, scrie Washington Post.

„Am văzut… un efort susținut și detaliat de a planifica un atac în timpul unor evenimente, ceea ce înseamnă că s-a uitat la orice număr de evenimente sau ținte”, a declarat Kevin Rojek, cel mai înalt oficial FBI din vestul Pennsylvania. Rojek a spus că Crooks a devenit „hiper concentrat” pe mitingul lui Trump când a fost anunțat la începutul lunii iulie „și l-a considerat o țintă de oportunitate”. Rojek a spus că FBI nu a reușit încă să determine ce l-a motivat pe Crooks să încerce să-l asasineze pe Trump la mitingul din Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie.

Activitatea lui Crooks pe computer, din ultimii cinci ani, a arătat că era interesat de un amestec de ideologii, dar nu a arătat în mod definitiv că Crooks era motivat de o anumită viziune de stânga sau de dreapta, a spus Rojek. Oficialii FBI au declarat că nu au găsit nicio dovadă care să indice că Crooks a lucrat cu alte persoane sau că ar fi acționat la îndemnul vreunei puteri străine.

De asemenea, nu au găsit urme de droguri ilicite sau de alcool în organismul său.Tentativa de asasinat a stârnit întrebări cu privire la modul în care Crooks a reușit să urce pe o clădire din apropiere și să tragă opt focuri de armă asupra fostului președinte înainte de a fi ucis de Serviciul Secret. Mai multe anchete ale Congresului și ale guvernului examinează măsurile de securitate ale evenimentului. FBI, între timp, îl investighează pe Crooks însuși. Oficialii FBI au spus că au înțeles parțial cum gândea Crooks, chiar dacă încă nu știu ce l-a motivat.

Sursa Foto: Arhiva Profimedia

Autorul recomandă:Reprezentanții FBI susțin că atacatorul lui Trump căutase informații despre alte ținte înainte să aleagă să îl atace pe fostul Președinte