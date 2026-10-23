Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: vremea se răcește în noiembrie, cu temperaturi mai mici decât cele normale

Administrația Națională de Meteorologie a dat publicității prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Potrivit ANM, vremea se răcește în noiembrie, cu temperaturi mai mici decât cele normale.

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale în prima parte a lunii, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în prima jumătate din noiembrie

Estimările meteorologice pentru următoarele 4 săptămâni, publicate de ANM, arată că, între 2 și 16 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale la nivel național. Astfel, în săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

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Apoi, până în 16.11.2026, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

O ușoară îmbunătățire se va resimți după 16 noiembrie, când mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.