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UE deblochează 6,6 miliarde de euro pentru Ucraina. Cea mai mare parte a banilor va acoperi livrările de arme

UE deblochează 6,6 miliarde de euro pentru Ucraina. Cea mai mare parte a banilor va acoperi livrările de arme
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Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deblocarea a 6,6 miliarde de euro din Facilitatea Europeană pentru Pace, fonduri destinate sprijinului acordat Ucrainei. Cea mai mare parte a sumei va fi folosită pentru rambursarea livrărilor de arme deja făcute de statele europene către Kiev.

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Kaja Kallas: „O veste bună pentru Ucraina și una proastă pentru Rusia”

Anunțul a fost făcut vineri, 25 septembrie, de șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Ea a precizat că statele membre au convenit asupra condițiilor pentru eliberarea fondurilor.

„Statele membre ale UE au convenit asupra condițiilor de deblocare a fondurilor în valoare de 6,6 miliarde de euro din cadrul Facilității europene pentru pace, destinate Ucrainei.

Aceasta este o veste bună pentru Ucraina și una proastă pentru Rusia.

900 de milioane de euro sunt destinate Misiunii de asistență militară a UE pentru Ucraina. 1 miliard de euro va finanța noi achiziții comune de echipamente. Iar 4,7 miliarde de euro vor fi rambursate statelor membre, unele dintre acestea declarând deja că își vor direcționa partea care le revine către Ucraina.

Atacurile hibride ale Moscovei încearcă să intimideze Europa pentru a-și reduce sprijinul acordat Ucrainei. Europa face exact opusul”, a scris Kallas pe platforma X.

4,7 miliarde de euro pentru armele deja livrate

Cea mai mare parte a fondurilor, 4,7 miliarde de euro, va fi folosită pentru rambursarea către statele membre a costurilor pentru armele și echipamentele militare pe care acestea le-au livrat deja Ucrainei.

Unele țări au anunțat că intenționează să folosească banii pe care îi vor primi pentru a finanța noi forme de sprijin pentru Ucraina. Printre acestea se numără Germania și Suedia.

Miniștrii Apărării din statele UE se vor reuni pe 28 septembrie, la Bruxelles, iar alte țări ar putea anunța atunci că își redirecționează fondurile către noi ajutoare pentru Kiev.

Cum au fost blocați banii

Deblocarea celor 6,6 miliarde de euro vine după luni de negocieri și dispute între statele membre.

Banii din Facilitatea Europeană pentru Pace au fost blocați după ce fostul premier ungar Viktor Orban a contestat mecanismul prin care statele membre urmau să fie rambursate pentru sprijinul militar acordat Ucrainei. Cazul a ajuns în instanță, însă a fost respins pe 9 septembrie.

După plecarea lui Orban de la putere, statele UE au continuat să aibă opinii diferite cu privire la valoarea rambursărilor și la modul în care trebuiau distribuite fondurile.

Ce este Facilitatea Europeană pentru Pace

Facilitatea Europeană pentru Pace a fost creată pentru prevenirea conflictelor și pentru finanțarea unor forme de sprijin în domeniul securității. Fondul este alimentat prin contribuții directe ale statelor membre.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, mecanismul a fost extins pentru a permite finanțarea directă a armamentului destinat Kievului.

Din 2022 și până în prezent, Facilitatea Europeană pentru Pace a oferit Ucrainei sprijin în valoare de 11,1 miliarde de euro.

Un miliard de euro pentru achiziții comune

Din suma de 6,6 miliarde de euro deblocată acum, alte 900 de milioane de euro vor fi folosite pentru suplimentarea finanțării Misiunii de Asistență Militară a UE pentru Ucraina, cunoscută sub acronimul EUMAM.

Prin acest program, militari ucraineni sunt aduși în statele membre ale UE pentru a fi instruiți, după care se întorc în Ucraina.

Kaja Kallas a susținut în repetate rânduri că o parte din această instruire ar trebui organizată chiar în Ucraina. Subiectul ar putea fi discutat din nou la reuniunea miniștrilor Apărării din 28 septembrie, pe care Kallas o prezidează.

Ultimul miliard de euro din fondurile deblocate va fi folosit pentru achiziții comune de echipamente militare pentru Ucraina.

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