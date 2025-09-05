Finlanda sprijină aplicarea soluției a două state privind conflictul din Fâșia Gaza/ Helsinki salută demersurile întreprinse de MACRON

Finlanda se alătură unei declarații privind rezolvarea pașnică a conflictului din Fășia Gaza, prin implementarea soluției a două state, propuse de președintele francez, Emmanuel Macron.

Spre deosebire de alte state europene, precum Spania și Norvegia, Finlanda nu a recunoscut un stat palestinian. Câteva state occidentale, inclusiv Franța, și-a propus să recunoască un stat palestinian, luna aceasta. Coaliția de guvernare a Finlandei se află într-un conflict de opinie privind o potențială recunoaștere a unui stat palestinian.

Declarația de astăzi vine în urma unei conferințe internaționale a ONU, găzduită de Arabia Saudită și Franța, pe tema conflictului de pe teritoriul palestinian. Guvernul Israelului se opune înființării unui stat palestinian, considerând că este un pericol asupra statului și o modalitate de a „recompensa gruparea Hamas”.

„Procesul condus de Franța și Arabia Saudită este cel mai semnificativ efort internațional din ultimii ani pentru a crea condițiile pentru implementarea unei soluții a două state”, a declarat ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, potrivit ziarului The Times of Israel.

Primul pas subliniat în declarație este încheierea războiului de aproape doi ani dintre Israel și gruparea teroristă Hamas din Gaza.

Franța va recunoaște un stat palestinian

Arabia Saudită și Franța au cerut țărilor ONU să sprijine declarația care prezintă „pași tangibili, cu termene limită și ireversibili” către implementarea unei soluții a două state.

Săptămâna aceasta, președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat că nicio „ofensivă” sau „tentativă de anexare” a teritoriilor Fâșiei Gaza nu va opri mișcarea de recunoaștere a unui stat palestinian.

„Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat deja”, a declarat Macron.

Președintele francez va prezida alături de Prințul moștenitor saudit o conferință privind „soluția a două state” pe 22 septembrie, la sediul ONU din New York, în cadrul căruia Franța, alături de alte câteva țări, urmează să recunoască în mod oficial un stat palestinian.

Foto: Profimedia

