Președintele francez avertizează Israelul împotriva continuării ofensivei din Fâșia Gaza/ Macron este pregătit să recunoască un STAT PALESTINIAN

Președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat, marți, că nicio „ofensivă” sau „tentativă de anexare” a teritoriilor Fâșiei Gaza nu va opri mișcarea de recunoaștere a unui stat palestinian.

„Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat deja”, a declarat Macron.

Președintele Franței a criticat decizia SUA de a nu acorda vize oficialilor palestinieni pentru Adunarea Generală a ONU.

„Solicităm ca această măsură să fie anulată și ca reprezentarea palestiniană să fie permisă în conformitate cu acordul privind sediul”, a subliniat Macron.

Președintele francez va prezida alături de Prințul moștenitor saudit o conferință privind „soluția a două state” pe 22 septembrie, la sediul ONU din New York, în cadrul căruia Franța, alături de alte câeva țări, urmează să recunoască în mod oficial un stat palestinian.

Israelul vizează anexarea Cisiordaniei

Conform informațiilor, Israelul are în vedere anexarea de teritorii situate în Cisiordania, ca răspuns la recunoașterea statului Palestina. Israelul consideră această măsură echivalentul „unei recompense pentru gruparea Hamas”, în urma masacrelor comise împotriva populației sale pe 7 octombrie 2023, potrivit cotidianului Le Monde.

Emmanuel Macron solicită „un armistițiu permanent”, „eliberarea tuturor ostaticilor”, „furnizarea masivă de ajutor umanitar populației din Fâșia Gaza și desfășurarea unei misiuni de stabilizare”.

„De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că, încă din a doua zi, gruparea Hamas va fi dezarmată și exclusă de la orice guvernare a Fâșiei Gaza, că Autoritatea Palestiniană va fi reformată și consolidată și că Fâșia Gaza va fi complet reconstruită”, a subliniat Macron.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Putin nu se opune ADERĂRII Ucrainei la Uniunea Europeană/ „În ceea ce privește NATO, este o altă problemă”

Putin susține că relațiile dintre RUSIA și CHINA se află la un „nivel fără precedent”/ Moscova și Beijingul își consolidează parteneriatul strategic